Известный журналист Владимир Познер стал моделью для уральского бренда одежды 12 storeez. Как сообщили в Telegram-канале компании, Владимир Познер также дал интервью представителям бренда, где рассказал, что покупает одежду итальянских брендов и не любит покупать вещи онлайн.

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Также он рассказал о своей любимой крутке. «Много лет назад я написал книгу на английском языке "Прощание с иллюзиями", она вышла в США и стала бестселлером в списке The New York Times. Мне впервые заплатили тогда большую сумму — 100 тысяч долларов. Я никогда раньше таких денег не имел. Вот после первого гонорара я решил, что куплю то, о чем давно мечтал. Это была мягкая кожаная куртка зеленого цвета из магазина "Наполеон"»,— приводятся слова господина Познера. По его словам, куртка стоила $5 тысяч, и в 1991 году «это были очень серьезные деньги». «Я вообще редко себя балую, могу жене что-то купить или детям, а для себя поеживаюсь. Но тут уж я подумал, что заслужил, черт возьми! И хоть этому предмету одежды скоро будет 40 лет, это до сих пор любимая моя куртка»,— заявил журналист.

Марка женской и мужской одежды 12 storeez была основана в Екатеринбурге в 2014 году Ириной и Мариной Голомаздиными и Иваном Хохловым. В данный момент 46 магазинов бренда представлены в 19 городах России, компания имеет два офиса в Екатеринбурге и Москве. Также два магазина бренда работают в ОАЭ.

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