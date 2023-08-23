Суд вернул иск о запрете работы мусоросжигательного завода

Заволжский районный суд Ярославля не стал рассматривать иск ярославского транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры о запрете эксплуатации комплекса по обезвреживанию отходов в Кузнечихинском сельском поселении Ярославского района к Научно-производственному центру ОАО «РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / Актив Кузнечихинского сельского поселения Фото: vk.com / Актив Кузнечихинского сельского поселения

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прокуратура выявила нарушения законодательства об охране окружающей среды в деятельности мусоросжигательного завода. Проверка установила, что Научно-производственный центр по охране окружающей среды филиала ОАО «РЖД» эксплуатирует комплекс по термическому обезвреживанию отходов вблизи города Ярославля без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Ранее правоохранительные органы уже выносили руководителю организации представление, однако достаточных мер ОАО «РЖД» принято не было.

Заволжский суд 16 августа принял решение возвратить иск заявителя в связи с неподсудностью дела данному суду.

Алла Чижова