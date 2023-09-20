Глава «Газпром нефти» Дюков заявил о планах выплатить промежуточные дивиденды

Генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков сообщил, что компания, скорее всего, примет решение о выплате дивидендов по итогам января–сентября 2023 года. При этом он отметил, что «Газпром нефть» не планирует выкупать акции у нерезидентов, а инвестиции сохранятся на уровне 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Планируем ли мы выплату? Это решение совета директоров и акционеров. Скорее всего да, такое решение будет принято. Вообще, сперва девять месяцев должны завершиться, должны быть подведены итоги, а после этого уже совет директоров примет решение»,— сказал господин Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF (цитата по ТАСС).

При этом планов проводить выкуп акций у нерезидентов у компании нет. «Не планируем. У нас совсем небольшой объем акций в свободном обращении. И даже в этом объеме у зарубежных инвесторов минимальная доля»,— отметил Александр Дюков. Он также добавил, что «Газпром нефть» намерена сохранить объем инвестиционной программы в 2023 году на уровне прошлого года.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в первом полугодии снизилась на 40,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 304,413 млрд руб. В конце июня собрание акционеров «Газпром нефти» утвердило рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2022 год в размере 81,94 руб. на акцию с учетом промежуточных дивидендов (69,78 руб. на акцию).

Милена Костерева