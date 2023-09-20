Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава «Газпром нефти» Дюков заявил о планах выплатить промежуточные дивиденды

Генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков сообщил, что компания, скорее всего, примет решение о выплате дивидендов по итогам января–сентября 2023 года. При этом он отметил, что «Газпром нефть» не планирует выкупать акции у нерезидентов, а инвестиции сохранятся на уровне 2022 года.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Планируем ли мы выплату? Это решение совета директоров и акционеров. Скорее всего да, такое решение будет принято. Вообще, сперва девять месяцев должны завершиться, должны быть подведены итоги, а после этого уже совет директоров примет решение»,— сказал господин Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF (цитата по ТАСС).

При этом планов проводить выкуп акций у нерезидентов у компании нет. «Не планируем. У нас совсем небольшой объем акций в свободном обращении. И даже в этом объеме у зарубежных инвесторов минимальная доля»,— отметил Александр Дюков. Он также добавил, что «Газпром нефть» намерена сохранить объем инвестиционной программы в 2023 году на уровне прошлого года.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в первом полугодии снизилась на 40,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 304,413 млрд руб. В конце июня собрание акционеров «Газпром нефти» утвердило рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2022 год в размере 81,94 руб. на акцию с учетом промежуточных дивидендов (69,78 руб. на акцию).

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...