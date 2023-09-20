У свердловского вице-губернатора Чемезова заметили часы Cartier за 4 млн рублей

У вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова заметили дорогостоящие часы Cartier за 4 млн руб. во время первого заседания Екатеринбургской городской думы 19 сентября. На это обратил внимание портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов и Олег Чемезов

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Алексей Орлов и Олег Чемезов

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

На левой руке 59-летнего чиновника были надеты часы прямоугольной формы и как выяснил городской портал, это часы Santos de Cartier, стоимостью более 4 млн руб. «Корпус из стали, безель из желтого золота 750/1000 пробы, семигранная заводная головка с граненым сапфиром, стрелки в форме мечей из вороненой стали, сапфировые стекло и задняя крышка. Индикация часов и минут, скелетонизированные мосты в форме римских цифр. Индивидуально пронумерованный механизм, 138 деталей (20 камней)», — указано в описании модели часов на официальном сайте.

Согласно декларации о доходах (за 2022 год чиновники уже не отчитывались) в 2021 году Олег Чемезов задекларировал 5,6 млн руб., в 2020 году — 5,8 млн руб., 2019 — 7 млн руб. По итогам 2018 года, согласно декларации, его составил всего 111,5 тыс. руб.

Дозвониться до господина Чемезова «Ъ-Урал» не удалось.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте