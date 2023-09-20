Шварц на «Смарте» и другие приключения

Светлая идея снять «Неудержимых» пришла в голову Сильвестра Сталлоне в конце 2000-х. Он готовился к съемкам очередного сурового боевика, подумал о том, что неплохо бы взять себе в напарники многообещающего артиста Джейсона Стэйтема, а потом неожиданно разошелся и начал фантазировать: а что, если еще пригласить Джета Ли? А Дольфа Лундгрена? А Эрика Робертса? А Брюса Уиллиса? А Арнольда Шварценеггера? А Микки Рурка? А бойца MMA Рэнди Кутюра?

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Так постепенно создался целый ансамбль, а фильм превратился в оммаж боевикам 80-х годов, в которых ветераны Сталлоне, Лундгрен, Рурк и Робертс когда-то блистали. Как в старые добрые времена, в кадре было очень-очень много трупов, а герои произносили много-много шуток. Только бюджет у этого фильма категории Б был огромным — 80 миллионов долларов, а трюки были поставлены по высшему голливудскому разряду. В следующих фильмах к актерскому составу присоединялись Жан-Клод Ван Дамм, Мел Гибсон, Чак Норрис, Харрисон Форд, Уэсли Снайпс. Кажется, все звезды 80-х и 90-х на сегодняшний день охвачены.

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Сейчас выходят «Неудержимые-4» — фильм, который в целом можно смотреть, даже если вы не видели первых трех. Все, что нужно о них знать — что в центре сюжета команда наемников, выполняющая задания ЦРУ и прочих спецслужб, и возглавляет эту команду Барни Росс, которого сыграл сам Сталлоне. Правда, здесь руководство Неудержимыми берет на себя новая героиня, сыгранная Меган Фокс. Впрочем, за трюки и стрельбу отвечает главным образом не она, а Джейсон Стэйтем, хранящий «Неудержимым» верность с самого первого фильма.

В каждом фильме о Неудержимых появляется столько машин и мотоциклов, что рассказа о них хватило бы на небольшую энциклопедию. Поэтому выделим в каждом фильме одно средство передвижения, которое позволяет героям наиболее эффектно бороться с мировым злом.

Ford F100

«Неудержимые», 2010 год

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Перед началом съемок были отреставрированы три старых пикапа Ford F100, причем два появились в кадре, а третий сразу отправился в личный гараж Сильвестра Сталлоне. Работу осуществляли сотрудники компании The West Coast Customs, призвавшие на помощь нескольких студентов-энтузиастов из Технического института Вайоминга — там готовят специалистов для работы в автомобильной индустрии. Всем трем «Фордам» было уже по 55 лет, поэтому их пришлось практически создавать заново. На них установили новые двигатели Edelbrock объемом 5,6 литра, автоматическую трансмиссию B&M, выхлопные системы Gibson, передние подвески Heidts Mustang II и четырехрычажные Heidts на задней оси, рычаги переключения Gennie Shifter Commander, тормоза Willwood, спортивные кресла Cerillo, систему кондиционирования Vintage Air, колеса Lexani с шинами Continental, спортивный руль Flaming River, колонку рулевого управления Ididit, специально изготовленную под заказ решетку радиатора, которая напоминала решетку «Мерседес-Бенца», который Сталлоне водил в фильме «Кобра». Цвет выбрали матовый черный, чтобы было максимально стильно. Сталлоне наслаждался своей машиной недолго — уже в 2011 году он продал ее на аукционе Barrett-Jackson за 132 тысячи долларов.

Smart Fortwo

«Неудержимые-2», 2012 год

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В сиквеле «Неудержимых» появлялось много разных машин, в том числе УАЗ-469 и ГАЗ-М-21 «Волга» — ведь действие частично разворачивалось в Восточной Европе. Но самая незабываемая автосцена была связана с крошечным Smart Fortwo. Герои Брюса Уиллиса и Арнольда Шварценеггера садились в двухместную машину, одним движением руки отрывали ей обе двери и начинали рассекать по офисному зданию, расстреливая по пути плохих парней. «Да твой ботинок больше, чем этот автомобиль!» — кричал Шварценеггер Уиллису. Ни одному из них еще никогда в жизни не приходилось ездить перед камерой на микроавтомобиле с объемом двигателя 1 литр и мощностью 71 лошадиная сила. Но комический эффект был замечательным. Арнольд Шварценеггер с начала 90-х начал активно иронизировать над собственным имиджем, сочетая себя в кадре с самыми неожиданными вещами: его персонаж работал «Полицейским из детского сада» (1990), беременел в «Джуниоре» (1994), заходил в гей-клуб в «Стирателе» (1996), превращался в живой холодильник в «Бэтмене и Робине» (1997), сидел на антидепрессантах и в силу этого воздерживался от алкоголя в «Конце света» (1999). Поездка на Smart Fortwo — шутка из той же серии.

Haval H8

«Неудержимые-3», 2014 год

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Причина, по которой в «Неудержимых-3» появился «китаец», очевидна: китайский кинорынок за последние годы стремительно вырос, фильмы в Поднебесной начали собирать сотни миллионов долларов, и местному зрителю надо было льстить. Льстить всеми способами. Один из продюсеров «Неудержимых» распинался: «Я никогда раньше не думал, что китайские машины такие замечательные! На самом деле, когда мы снимали в Европе, видели на улицах множество автомобилей компании Great Wall Motors, это было потрясающе!».

Сам бренд Haval был основан в 2013 году, как раз когда снимались «Неудержимые-3», и нуждался в рекламе. Проект Сильвестра Сталлоне стал для «Хавейла» первым проникновением в Голливуд, и стороны остались довольны сотрудничеством. По официальной версии производителя, «Неудержимые» отличались «духом вызова и чувством ответственности, и в фильме появлялись крутые парни» — что как нельзя лучше соответствовало образу, который пытались создать в рекламе автомобиля. Правда, где китайцы разглядели в «Неудержимых» «чувство ответственности», остается загадкой.

H8 мог похвастаться 4-цилиндровым двигателем объемом 2 литра, дополненным турбиной; до сотни он разгонялся за 9,8 секунд, а максимальная скорость составляла 200 км/ч; мощность была 218 лошадиных сил. Приходится писать о нем в прошедшем времени, потому что на рынке H8 продержался не так уж долго — в 2018 году его производство было прекращено.

KTM 300 SX

«Неудержимые-4», 2023 год

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Кульминационная сцена «Неудержимых» длится около 45 минут, и действие разворачивается на огромном авианосце, полном головорезов. Джейсону Стэйтему в одиночку надо их всех перестрелять. Устав от беготни, он садится на кроссовый мотоцикл — благо, он по неизвестным причинам оказывается на борту, и продолжает свою вдохновенную бойню верхом на нем. Это KTM 300 SX с двухтактным одноцилиндровым двигателем объемом 293 куб. см. Весит двигатель 23,9 кг и вырабатывает 57 лошадиных сил. Цена модели в России — порядка 1 400 000 рублей.

Юрий Берсенев