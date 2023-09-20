Дефицит регионального бюджета в этом году вырастет на 4,4 млрд рублей

Сегодня на заседании профильного комитета краевого заксобрания министр финансов региона Екатерина Тхор представила изменения в бюджет Пермского края на 2023 год. По данным докладчицы, доходы краевой казны в этом году составят 205,9 млрд руб., что на 1,7 млрд руб. больше изначального показателя. Расходы бюджета вырастут на 6,1 млрд руб. – до 241,5 млрд руб. руб., дефицит бюджета увеличится на 4,4 млрд руб. – до 41,7 млрд руб.

Доходы бюджета предполагается повысить за счет доходов от операций по управлению остатками бюджетных средств, средств от платной перевозки пассажиров на общественном транспорте, налога в связи с ростом числа самозаняты, дохода от возврата остатков. Расходы бюджета вырастут за счет повышения трат на здравоохранение, транспортную систему, образование и молодежную политику, соцподдержку населения и другие статьи.

Источниками покрытия увеличившегося дефицита бюджета (14,1%) в этом году будут специальные казначейские кредиты по ставке 3%, опережающее финансирование. «Учитывая колебание ключевой процентной ставки, облигации в этом году предлагается не производить. В связи с чем предлагается сократить расходы в объеме 7 млрд. руб., заменив их кредитами кредитных организаций», - пояснила министр финансов. Екатерина Тхор добавила, что изменения бюджета сбалансированы и соответствуют параметрам Бюджетного кодекса РФ.