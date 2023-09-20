Российско-китайский индустриальный парк планируется построить под Новосибирском

Группа новосибирских инвесторов приобрела около 300 га земли на западном выезде из Новосибирска. На участке планируется открыть индустриальный парк «Такот Толмачево» для работы, в первую очередь, китайских предприятий.

О проекте министр экономического развития области Лев Решетников сообщил в ходе инвестиционного форума «ИнПарк». Форум открылся в Новосибирске 20 сентября.

«Частные промышленно-логистические парки Новосибирской области — «Такот Толмачево» — 120 млрд руб. (потенциальный объем инвестиций)»,— процитировал министра ТАСС.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», власти Новосибирской области подготовили проект особой экономической зоны. Предполагается, что она будет расположена на 600 га к западу от Новосибирска, в 9 км от аэропорта Толмачёво.

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Валерий Лавский