Эксперт: изменение климата является серьезным вызовом для глобального сектора АПК

18 сентября Минсельхоз РФ совместно с ФЦ «Агроэкспорт» провели открытую конференцию «Роль климатического регулирования в конкурентоспособности российской продукции АПК».

Коммерческий директор ГК «Концерн “Покровский”» Екатерина Кравченко



Участие в мероприятии приняли более 300 представителей агробизнеса, отраслевых союзов, госорганов власти и науки. В рамках дискуссии участники обсудили роль и место России в мировой «зеленой» повестке и пути позиционирования российской сельскохозяйственной продукции в условиях трансформации потребительских предпочтений.

Как рассказала коммерческий директор ГК «Концерн “Покровский”» Екатерина Кравченко, изменение климата является серьезным вызовом для глобального сектора АПК. Но в этом, по ее словам, можно видеть как риски, так и возможности для производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

«В последние годы наша страна уверенно наращивает объемы агроэкспорта и занимает ведущие позиции в целом ряде сегментов мирового рынка – пшеницы, ячменя, подсолнечного и рапсового масла. Однако мы не можем двигаться вперед вне глобального политического и информационного контекста. Сейчас национальные планы адаптации к климатической повестке в сфере сельского хозяйства разработаны и внедрены уже в 45 странах мира и процесс формирования глобальной нормативной базы по снижению антропогенных факторов продолжается»,– говорит Екатерина Кравченко.

Как отметил на конференции замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, адаптация к климатической повестке будет оказывать влияние на условия торговли продовольствием и в перспективе может стать одним из новых барьеров для экспорта российской продукции АПК.

Екатерины Кравченко подтверждает активный интерес покупателей к экологически чистому и безопасному продовольствию – на всех континентах мира, от стран ЕС до Ближнего Востока и Азии.

Климатически оптимизированная продукция АПК имеет преимущество на мировом рынке: по данным ФЦ «Агроэкспорт», крупные международные компании FMCG все чаще выбирают поставщиков, товар которых соответствует этим стандартам.

Однако, по словам Екатерины Кравченко, применительно к отрасли сельского хозяйства не стоит навязывать внешню политику исключительно по декарбонизации производства, направленной на снижение выброса парниковых газов. Агропромышленные предприятия, отмечает эксперт, выполняют важнейшую социальную функцию по обеспечению продовольственной безопасности, поэтому гораздо важнее обсуждать и внедрять технологии, которые стимулируют поглощение углерода, а также дифференцированно вносить удобрения, чередовать культуры на полях, заботиться о плодородии почвы.

«Для увеличения поставок и завоевания новых рынков российским компаниям нужно выпускать конкурентоспособную продукцию, по качеству отвечающую всем мировым стандартам, в том числе “зеленой” повестке»,– рассказывает Екатерина Кравченко.

Российское продовольствие, по словам эксперта, может стать на мировом рынке не только успешным брендом, но и синонимом качества и собственного подхода к сельскому хозяйству. «Поэтому в рамках общей стратегии ESG мы должны говорить не только о парниковых выбросах, но и о снижении пестицидов, биологизации производства, сохранении плодородия почвы. Агробизнес с высокой культурой земледелия не наносит ущерб экологии, наоборот, он является источником воспроизводства основного ресурса – плодородной сельскохозяйственной земли. Поэтому с точки зрения устойчивого развития АПК приоритетным направлением является внедрение регенеративных методов сельского хозяйства, что позволит не только стабильно обеспечивать внутренний рынок базовыми продуктами питания, но и увеличить их производство в ответ на растущий спрос со стороны крупнейших мировых регионов»,– резюмирует Екатерина Кравченко.

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