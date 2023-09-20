Нижегородских торговцев нелегальным алкоголем оштрафовали на 24 млн руб

В Нижегородской области по итогам рейдов, проведенных региональным минпромом, из незаконного изъято более 350 единиц алкогольной продукции. На предпринимателей, допустивших правонарушения, составлено 45 протоколов.

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По данным министерства, все протоколы были переданы в суд. По результатам их рассмотрения предпринимателям выписаны штрафы на общую сумму более 24 млн руб.

Все адреса, на которых были выявлены нарушения при обороте алкогольной продукции, размещаются в программе «Система межведомственного управления в сфере контроля и лицензирования». «Мы проработали с прокуратурой механизм согласования внеплановых проверок точек нелегальной продажи алкоголя, внесенных в систему, без дополнительных заявлений от граждан. С начала года благодаря системе 121 точка нелегальной продажи алкоголя прекратила незаконную деятельность»,— рассказал глава минпрома Максим Черкасов.

Андрей Репин