В Кремле не понимают обвинений Армении по ситуации в Карабахе

В Кремле считают «беспочвенными» обвинения Армении в бездействии России на фоне начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь господина Путина Дмитрий Песков. По его словам, сейчас ожидается согласование переговоров президента Владимира Путина и премьера Армении Николы Пашиняна.

«Армения признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Это существенно изменило ряд положений. Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, особенно после такого решения о признании Карабаха частью Азербайджана. Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджана у себя на территории»,— сказал Дмитрий Песков. В связи с этим он назвал подобные обвинения «абсолютно беспочвенными».

По словам Дмитрия Пескова, Россия продолжает контакты и с Арменией, и с Азербайджаном, и с армянским населением в Нагорном Карабахе. «Ожидаем согласования сроков телефонного разговора с Пашиняном»,— добавил он. Контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не предусмотрено.

После того как накануне Минобороны Азербайджана объявило о «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвинил Россию в том, что она не выполняет обязательства по защите Карабаха, установленные соглашением от 2020 года.

Как сообщило сегодня Минобороны, российские миротворцы эвакуировали за сутки больше 2 тыс. жителей Карабаха, из них около тысячи — дети. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщал о семи мирных жителях, погибших из-за обстрелов Азербайджана.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Анастасия Ларина