Приватизацию подкрепили решением

Городское правительство включило ГУП «ТЭК Санкт-Петербург» в программу приватизации на 2024 год. Предприятие, которое планировалось акционировать уже несколько раз, пока останется в собственности города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство Санкт-Петербурга на рабочем совещании с участием губернатора приняло накануне решение включить ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» в программу приватизации на 2024 год, сообщила пресс-служба Смольного. Реорганизация будет проведена в соответствии с ФЗ № 485 от 27 декабря 2019 года, согласно которому все унитарные предприятия, работающие в конкурентных областях, до 1 января 2025 года должны быть или реорганизованы, или ликвидированы.

На минувшем заседании правительства губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов еще раз подтвердил, что после смены организационно-правового статуса с ГУП на АО город по-прежнему будет принимать решения по вопросам, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров, и обеспечивать контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. По словам губернатора, по итогам приватизации 100% акций будут принадлежать Петербургу. «Создание на его базе хозяйственного общества позволит городу получать дивиденды. Кроме того, организация сможет самостоятельно определять направления своей финансово-хозяйственной деятельности. Это будет стимулом для развития компании и обновления мощностей»,— отметил глава региона.

Ранее планируемые сроки акционирования называл и генеральный директор предприятия Иван Болтенков: по его словам, приватизацию ГУП планируется завершить во второй половине будущего года. «Мы предполагаем, что с момента издания распоряжения комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга об условиях приватизации ГУП "ТЭК СПб" и до создания акционерного общества сроки составят 3,5–4 месяца. Таким образом, предполагаемый конечный срок завершения реорганизации — это вторая половина 2024 года»,— сказал он.

В Смольном и в самом ГУП «ТЭК СПб» заверяют, что реорганизация предприятия, в собственности которого находится почти половина теплосетей и треть источников теплоснабжения в городе, не приведет к изменению тарифной политики. По мнению опрошенных «Ъ-СПб» экспертов, сохранение акций в руках города будет этому способствовать.

Приватизация ГУП «ТЭК СПб» обсуждается с 2004 года, последняя попытка была предпринята в 2022 году, но реорганизацию отложили ради завершения работы по реконструкции объектов теплоснабжения в рамках выделенных на 2022–2023 годы бюджетных инвестиций.

Вячеслав Калашников