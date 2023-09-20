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Коммерсантъ FM
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Грузия не подчинилась санкциям США в отношении российско-грузинского бизнесмена

Исполняющий обязанности президента Национального (центрального) банка Грузии Натия Турнава своим приказом внесла изменение в распоряжение президента национального банка от 22 февраля 2022 года «О порядке исполнения санкций, введенных против физических и юридических лиц, на которых наложены санкций со стороны США, ЕС и Великобритании». Согласно нынешней поправке и. о. президента Национального банка (НБ), грузинские финансовые структуры отныне будут исполнять западные санкции против гражданина Грузии только в том случае, если в отношении этого гражданина уже вступил в силу приговор грузинского суда.

В частности, первым, кого коснется это послабление, очевидно, станет бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе, получивший второе, российское гражданство в 2018 году. Господин Парцхаладзе, возглавлявший генеральную прокуратуру кавказской страны в 2013 году в течение нескольких месяцев, в последующем стал одним из самых успешных бизнесменов. Он принимал активное участие в переговорах с Москвой о возобновлении прямых авиарейсов между Россией и Грузией.

Накануне казначейство Министерства финансов США наложило санкции на Отара Парцхаладзе «за связь с ФСБ РФ». Казначейство распорядилось арестовать все счета Парцхаладзе и запретить все перечисления от его имени или от имени компаний, в которых он обладает долей более 50%.

Первоначально НБ продублировал распоряжение американского казначейства, то есть ввел санкции против Парцхаладзе. Но председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) Ираклий Кобахидзе обвинил НБ в нарушении конституции. «Гражданин Грузии обладает презумпцией невиновности, а вопрос его виновности решает суд»,— подчеркнул Кобахидзе.

Именно после этого заявления Натия Турнава издала распоряжение о приоритетности для банковского сектора страны решений местных судебных инстанций, даже если они входят в противоречие с санкциями западных стран против гражданина Грузии.

Бывший президент НБ, член парламента от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе в интервью оппозиционной телекомпании «Главный канал» назвал решение НБ «катастрофой». По его мнению, если грузинские банки не подчинятся западным санкциям, против них могут быть введены ограничения, а это приведет к обрушению финансового сектора страны и к «революции вкладов».

Спецслужбы Грузии рассказали о готовящемся перевороте — в материале «Ъ».

Георгий Двали, Тбилиси

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