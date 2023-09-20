Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рост заболеваемости COVID-19 зарегистрировали в Удмуртии

В Удмуртии со второй недели сентября регистрируют незначительный рос заболеваемости коронавирусом, сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Петренко. В настоящее время ежедневно фиксируется по 30-40 заболевших, в конце августа — 10 человек.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Заболевание переносят в легкой и средней форме. Да, рост есть, но на данный момент ситуация стабильная»,— рассказала госпожа Петренко.


При этом также регистрируется рост количества пациентов, особенно в детских поликлиниках, с проявлениями ОРВИ. «Рост заболеваемости традиционный для сентября, он связан с началом учебного года»,—  отметила замминистра здравоохранения региона.

В Удмуртии также проходит вакцинация от гриппа, которую прошли более 100 тыс. жителей. В настоящее время ни одного случая заболевания не зарегистрировали, однако наблюдения продолжаются. Согласно многолетней статистике, первые случаи гриппа появляются в октябре-ноябре, а пик заболеваемости приходится на январь-февраль.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...