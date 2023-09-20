Финляндия разрешила въезжать автобусам и машинам с дипномерами из РФ

Финская таможня уточнила, какой вид транспорта может въезжать в их страну: это автобусы и машины с дипломатическими номерами. Кроме того, на машинах с российскими номерами могут въехать граждане ЕС и члены их семей, а также те, кто собирается попросить убежища. Об этом ведомство сообщило РБК.

«Путешественникам разрешается брать с собой используемые ими личные вещи (телефоны, ноутбуки, одежду, украшения и т. д.), несмотря на санкции»,— говорится в сообщении финской таможни.

В ведомстве заверили, что при пересечении границы на машине с российскими номерами никто не конфискует автомобиль, а водителя не арестовывают, их возвращают обратно в Россию.

15 сентября МИД Финляндии объявил о запрете на въезд для автомобилей с российскими номерами. Запрет на ввоз машин с российскими номерами на территорию ЕС через Финляндию распространяется и на границу с Норвегией.

Норвегия остается единственной соседней с Россией европейской страной, которая пока не поддержала запрет на въезд. Поддержали запрет Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что России нужно принять жесткие зеркальные меры в ответ на это решение.

Подробнее — в материале «Ъ» «О шмон, ты мир».

Анастасия Ларина