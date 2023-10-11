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Дни рождения

Сегодня исполняется 56 лет генеральному директору АО «Телекомпания НТВ» Алексею Земскому

Алексей Земский

Алексей Земский

Фото: Пресс-служба НТВ

Алексей Земский

Фото: Пресс-служба НТВ

Его поздравляет генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов:

— Дорогой Алексей! От всей души поздравляю тебя с днем рождения! За долгие годы нашей дружбы я ни разу не видел тебя расстроенным или подавленным. Это потому, что тебя — неизлечимого оптимиста и выдумщика — не подавить и не расстроить. Никому! Работать с тобой — легко и невероятно интересно, ты всегда топишь за свои идеи, и мы у тебя учимся. Но самая главная твоя черта — исключительная надежность и порядочность. Сегодняшние успехи НТВ, которому накануне стукнуло 30 лет,— это, безусловно, и твоя заслуга, и твоей суперпрофессиональной команды. С нетерпением ждем на экранах телесериал «10 дней до весны». Он замечательный (я подсмотрел!), и он не может быть иным, когда его продюсер — Алексей Таврический! Крепкого тебе здоровья и профессиональной удачи!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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