Основатель пермской инвесткомпании стал автором балетной постановки

Экс-генеральный директор и основатель инвестиционной компании «Витус» Алексей Чернов занимается постановкой балета в театре «Балет Евгения Панфилова». Об этом сообщает «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Я сейчас погрузился в самую авантюрную для себя сферу: в качестве режиссера ставлю спектакль. Идею вынашивал много лет, сейчас приступил к реализации. Надеюсь, все получится, хотя страхов полно, потому что всегда ценю профессионализм, а тут сам полез в неведомую область. Но работа идет, уже есть первые результаты»,— рассказал господин Чернов.

Рабочее название одноактного балета — «Одинокий волк». По словам Алексея Чернова, он о том, как человек проходит разные фазы договоренностей с собой. В спектакле два солиста: герой со своим внутренним миром и его социально одобряемый образ. Премьера постановки запланирована на декабрь.

С 1992 по 2007 год Алексей Чернов являлся генеральным директором ООО «Инвестиционная компания “Витус”». Господин Чернов работал также в Общественной палате Пермского края с 2011 по 2013 год, занимая большую часть времени должность председателя комиссии по общественному контролю, защите прав человека и качества жизни людей.