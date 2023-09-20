Жителя Барнаула арестовали за отравление воды для военных

Пресс-служба ФСБ сообщила об аресте мужчины из Барнаула. По данным ведомства, он отравил воду, которая предназначалась для военных в зоне боевых действий на Украине. Его арестовали после того, как он снял этот процесс на видео и отправил «представителям» Украины. Возбуждено дело о покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Как рассказали ТАСС в ФСБ, 42-летний мужчина вышел на граждан Украины и в общении с сними стал выражать «радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооруженных сил».

«В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины»,— сообщили в ведомстве. «РИА Новости» в спецслужбе уточнили, что военные выпить отравленную воду не успели.

Анастасия Ларина