ГК «Ровен» вложит 1,5 млрд рублей в производственный кластер в Ростове-на-Дону

Группа компаний «Ровен» заявила о планах строительства к 2027 году производственно-логистического кластера в Советском районе Ростова-на-Дону, где сегодня раcполагается предприятие холдинга. Инвестор готов вложить в проект 1,5 млрд руб., написал в своем Telegram-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Площадь планируемого объекта составит 33 тыс. кв. м. Здесь будут производить вентиляционное оборудование для промышленного и гражданского строительства, а также сельского хозяйства. Также на предприятии появится логистический комплекс для отгрузки продукции в филиалы.

«На 7 га промышленной территории предусмотрены и офисные помещения. Начать строительство планируется в 2026 году. До этого необходимо разработать проектную документацию на строительство производственно-логистического кластера»,— написал Алексей Логвиненко.

Анастасия Назарова