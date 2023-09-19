Минздрав Армении сообщил о 34 пострадавших на протестах в Ереване

Минздрав Армении сообщил, что в результате стычек протестующих с полицейскими в Ереване пострадали 34 человека. 16 из них — полицейские, 18 — гражданские. Ранее ведомство сообщало о пострадавших, однако не уточняло их число.

«16 человек продолжают лечение. Один человек прооперирован»,— сообщил Минздрав Армении в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

19 сентября, на площади Республики в Ереване собрались тысячи людей из-за недовольства бездействием властей на возобновившиеся боевые действия в Нагорном Карабахе. Протестующие пытались прорваться в здание правительства, полиция применила светошумовые гранаты. СК Армении сообщал о заведении уголовных дел в отношении протестующих по делу о призывах к свержению конституционного строя. Днем вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать позиции в Карабахе, а к вечеру объявили о захвате 60 позиций армии противника.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лусине Баласян