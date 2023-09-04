Смешанные сигналы

Опубликованные на прошлой неделе данные о состоянии американской экономики по-прежнему не могут дать однозначного сигнала о динамике активности — дефлятор потребительских расходов, на который опирается ФРС США в оценке роста цен, показал ускорение в июле с 3% до 3,3%, при этом на рынке труда, напротив, отмечается охлаждение — об ослаблении перегрева свидетельствует как замедление роста зарплат, так и снижение числа размещенных вакансий. Индикаторы деловой активности в промышленности по-прежнему указывают на ее спад, однако и их динамика меняется в зависимости от конкретного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

По данным Бюро экономического анализа, рост цен в США в июле ускорился — дефлятор потребительских расходов (PCE), на который ориентируется ФРС в оценке близости к таргету по инфляции, показал ускорение до 3,3% против 3% месяцем ранее. При этом цены на товары в годовом выражении сократились на 0,5%, на услуги же — выросли на 5,2% (месяц к месяцу услуги подорожали на 0,4%, товары подешевели на 0,3%, возобновился и рост цен на энергию — плюс 0,1%). За вычетом энергии и продовольствия инфляция выросла с 4,1% до 4,2% в помесячной динамике, однако изменений не произошло — оба показателя увеличивались на 0,2% в июне и июле.

Заметим, выступая на конференции в Джексон-Хоул на позапрошлой неделе, глава ФРС Джером Пауэлл уже оперировал июльскими данными по инфляции — тогда он заявил, что текущего замедления (по сравнению с пиковыми показателями) недостаточно, так как оно вызвано снижением цен на энергию и продовольствие, зависящих от мировой конъюнктуры,— они могут искажать реальную динамику роста цен. Опасными, с точки зрения ФРС, могут выглядеть и данные по рынку недвижимости: рост расходов на строительство продолжается с начала года — в июле показатель увеличился на 0,7% к июню и на 5,5% год к году, сообщило в пятницу Министерство торговли (в июне был рост на 0,5% и 3,5% соответственно). Цены на недвижимость также возобновили рост, несмотря на повышение ипотечных ставок.

На рынке труда большинство показателей указывают на «смягчение» перегрева — в августе было создано 187 тыс. рабочих мест, что больше, чем в июне (157 тыс.), и выше прогноза (170 тыс.), однако в целом показатель остается на уровне ниже среднего, а уровень безработицы за месяц увеличился с 3,5% до 3,8%. По данным Минтруда США, сократилось и количество открытых вакансий — на конец июля было размещено 8,827 млн вакансий, что на 338 тыс. меньше, чем месяцем ранее,— текущий уровень оказался самым низким с марта 2021 года. При этом рост зарплат — по оценке ФРС, один из наиболее важных показателей по степени вклада в более «устойчивую» инфляцию в услугах — замедлился с 0,4% месяц к месяцу до 0,2% (в годовом выражении — с 4,4% до 4,3%). Напомним, выступая в Джексон-Хоул, Джером Пауэлл предупредил, что сигнал с рынка труда о дополнительном разбалансировании может послужить стимулом к дальнейшему ужесточению.

Ниже 50 пунктов (планки, отделяющей рост активности от спада) остаются и значения индексов менеджеров по закупкам — по версии ISM, показатель вырос с 46,4 до 47,6 пункта, тогда как PMI для производственного сектора США от S&P Global в августе снизился до 47,9 пункта с 49 месяцем ранее. Заметим, глобальный сводный индекс JPM Global PMI, характеризующий деловую конъюнктуру в мировой промышленности, по итогам августа вырос с 48,6 пункта до 49, однако также остается ниже планки в 50 пунктов уже целый год.

Татьяна Едовина