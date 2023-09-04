Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Смешанные сигналы

Данные по экономике США не облегчили прогнозирование будущей ставки ФРС

Опубликованные на прошлой неделе данные о состоянии американской экономики по-прежнему не могут дать однозначного сигнала о динамике активности — дефлятор потребительских расходов, на который опирается ФРС США в оценке роста цен, показал ускорение в июле с 3% до 3,3%, при этом на рынке труда, напротив, отмечается охлаждение — об ослаблении перегрева свидетельствует как замедление роста зарплат, так и снижение числа размещенных вакансий. Индикаторы деловой активности в промышленности по-прежнему указывают на ее спад, однако и их динамика меняется в зависимости от конкретного опроса.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

По данным Бюро экономического анализа, рост цен в США в июле ускорился — дефлятор потребительских расходов (PCE), на который ориентируется ФРС в оценке близости к таргету по инфляции, показал ускорение до 3,3% против 3% месяцем ранее. При этом цены на товары в годовом выражении сократились на 0,5%, на услуги же — выросли на 5,2% (месяц к месяцу услуги подорожали на 0,4%, товары подешевели на 0,3%, возобновился и рост цен на энергию — плюс 0,1%). За вычетом энергии и продовольствия инфляция выросла с 4,1% до 4,2% в помесячной динамике, однако изменений не произошло — оба показателя увеличивались на 0,2% в июне и июле.

Заметим, выступая на конференции в Джексон-Хоул на позапрошлой неделе, глава ФРС Джером Пауэлл уже оперировал июльскими данными по инфляции — тогда он заявил, что текущего замедления (по сравнению с пиковыми показателями) недостаточно, так как оно вызвано снижением цен на энергию и продовольствие, зависящих от мировой конъюнктуры,— они могут искажать реальную динамику роста цен. Опасными, с точки зрения ФРС, могут выглядеть и данные по рынку недвижимости: рост расходов на строительство продолжается с начала года — в июле показатель увеличился на 0,7% к июню и на 5,5% год к году, сообщило в пятницу Министерство торговли (в июне был рост на 0,5% и 3,5% соответственно). Цены на недвижимость также возобновили рост, несмотря на повышение ипотечных ставок.

На рынке труда большинство показателей указывают на «смягчение» перегрева — в августе было создано 187 тыс. рабочих мест, что больше, чем в июне (157 тыс.), и выше прогноза (170 тыс.), однако в целом показатель остается на уровне ниже среднего, а уровень безработицы за месяц увеличился с 3,5% до 3,8%. По данным Минтруда США, сократилось и количество открытых вакансий — на конец июля было размещено 8,827 млн вакансий, что на 338 тыс. меньше, чем месяцем ранее,— текущий уровень оказался самым низким с марта 2021 года. При этом рост зарплат — по оценке ФРС, один из наиболее важных показателей по степени вклада в более «устойчивую» инфляцию в услугах — замедлился с 0,4% месяц к месяцу до 0,2% (в годовом выражении — с 4,4% до 4,3%). Напомним, выступая в Джексон-Хоул, Джером Пауэлл предупредил, что сигнал с рынка труда о дополнительном разбалансировании может послужить стимулом к дальнейшему ужесточению.

Ниже 50 пунктов (планки, отделяющей рост активности от спада) остаются и значения индексов менеджеров по закупкам — по версии ISM, показатель вырос с 46,4 до 47,6 пункта, тогда как PMI для производственного сектора США от S&P Global в августе снизился до 47,9 пункта с 49 месяцем ранее. Заметим, глобальный сводный индекс JPM Global PMI, характеризующий деловую конъюнктуру в мировой промышленности, по итогам августа вырос с 48,6 пункта до 49, однако также остается ниже планки в 50 пунктов уже целый год.

Татьяна Едовина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...