Пекари зашевелили батонами

Руководители нескольких нижегородских хлебозаводов в заксобрании рассказали о катастрофической кадровой ситуации в отрасли. Комбинаты модернизируют свои мощности и готовы увеличить объемы выпечки, но хлеб некому развозить. Молодые специалисты не идут работать на небольшие зарплаты, а программа господдержки АПК на хлебопеков не распространяется. Директора предложили наделить предприятия льготами для специалистов и разработать законодательные инициативы по упрощению миграционного законодательства для привлечения гастарбайтеров. Некоторые депутаты сомневаются, что иностранцев заинтересует предлагаемый хлебопеками средний заработок, мигрантам выгоднее работать в строительстве. Проблему решено отдельно обсудить с исполнительной властью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хлебозаводам не хватает людей на доставку

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Хлебозаводам не хватает людей на доставку

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Директора крупных хлебозаводов попросили законодательной помощи в аграрном комитете нижегородского заксобрания. Трое представителей, в том числе председатель комитета и гендиректор АО «Каравай» Игорь Тюрин, опасаются кризиса в отрасли. На заседании комитета по вопросам АПК они рассказали об острой нехватке кадров на фоне ценовых ограничений на хлебобулочные изделия со стороны крупных торговых сетей, удорожания энергоносителей и резкого удорожания топлива. Депутат гордумы и исполнительный директор ОАО «Хлеб» Сергей Пляскин (комбинаты в Сормове и Дзержинске) оценил текучку кадров на сормовском предприятии с персоналом 900 человек в 7,9%.

«Это очень много. На основном производстве у нас открыто 64 вакансии сотрудников. На вспомогательные должности приходится около 10% вакансий, на транспортные — 11%. При этом ежедневно мы производим около 45 тыс. т хлеба», — сообщил господин Пляскин.

Ситуацию в своей компании он, впрочем, оценил как «достаточно хорошую», но добавил, что другим приходится сложнее: если раньше хлебозаводам не хватало высококвалифицированных специалистов, то сейчас возник дефицит рабочих и рядовых сотрудников.

По данным областного минсельхоза, в хлебопекарной отрасли Нижегородской области работают 200 организаций, в том числе 50 крупных хлебозаводов, выпускающих более 60% всей хлебобулочной продукции. Их мощности позволяют ежегодно выпекать свыше 400 тыс. т хлеба. В 2022 году отрасль произвела 140 тыс. т хлеба, в первом полугодии 2023 года — 80 тыс. т. В первом полугодии 2023 года цены производителей выросли на 2,1%. Рентабельность хлебопеков в прошлом году оценена в 6,1%, в первом полугодии 2023 года она составила 5,2%.

Господина Пляскина эмоционально поддержал депутат Игорь Тюрин. Он пожаловался, что сотрудники «Каравая» физически не могут развезти хлеб во все районы Нижнего Новгорода. «Очень сложно сегодня найти 100 человек на 50 автомобилей, которые по ночам будут грузить хлеб и развозить его по графику “два через два”. Фасовать и развозить нужно по 40 т. в сутки ранним утром и в любую погоду. Это очень тяжело, а ежемесячная зарплата в 40–50 тыс. руб. сотрудников уже не устраивает. Дальше будет только хуже, потому что сети не дают нам поднимать цены, а энергоносители и бензин дорожают. С каждым днем потребление хлеба падает», — посетовал господин Тюрин.

Он напомнил, что за последние годы обанкротились несколько крупных предприятий, среди которых Печерский хлебокомбинат и «Колос-3». «Главная проблема сегодня — даже не модернизация оборудования. Я могу увеличить производство хлеба на 10–15 т. в сутки, но не довезу его: у меня физически нет людей», — посетовал руководитель АО «Каравай».

Ольга Дворникова из ООО «Мукомольный комбинат Володарский» отметила, что привлекать молодых специалистов в районы области сегодня тяжело.

Если в АПК действует программа поддержки молодых специалистов, то для перерабатывающих пищевых производств никаких преференций нет.

По ее мнению, необходимы льготная ипотека и соответствующий уровень зарплат: удержать на селе молодого специалиста заработком 30 тыс. руб. в месяц невозможно, так как молодежь хочет получать около 50 тыс. В противном случае выпускники вузов не готовы покидать Нижний Новгород, посетовала директор комбината.

В связи с этим Игорь Тюрин, предложил членам своего комитета подумать над тем, как приравнять хлебозаводы к предприятиям АПК, в отношении которых действуют меры поддержки молодых специалистов. При этом необходимо ранжировать хлебозаводы так, чтобы в категорию получателей этих льгот не попадали маленькие пекарни и небольшие компании, отметил депутат. Сергей Пляскин предложил решать кадровый вопрос на федеральном уровне, для чего федеральному законодателю надо вносить разработанную инициативу по упрощению миграционной политики.

Впрочем, эту идею поддержали не все депутаты: Евгений Зудилин из КПРФ парировал, что мигранты вряд ли согласятся работать за среднюю зарплату хлебозаводов, и при привязке к курсу доллара им гораздо выгоднее работать на стройках. Депутат Зудилин напомнил, что в Нижегородской области ожидается рекордный урожай в 2 млн т., но собирать дешевеющее зерно в условиях скачков цен на дизельное топливо будет нерентабельно. Зампред комитета Александр Ефремцев отметил, что депутаты направили обращение по этому поводу в Минсельхоз России, попросив урегулировать цены на ГСМ на федеральном уровне.

В результате дискуссии депутаты аграрного комитета решили собраться еще раз и предметно обсудить с областным правительством проблемы отрасли. Одна из главных заключается в том, что прошлогодний большой урожай зерна в 1,7 млн т. еще не распродан из-за низких цен, затраты на его выращивание пока не окупились.

Поэтому многие средние зерновые хозяйства рискуют обанкротиться, опасаются в заксобрании.

Владимир Зубарев