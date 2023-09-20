Совкомбанк оценил евро

На рынке валютных депозитов появилось неожиданное предложение. Один из крупнейших игроков, Совкомбанк, готов принимать вклады в евро, которые в последнее время имели фактически нулевую доходность, по ставке 1,6% годовых. Учитывая давний санкционный статус банка и невозможность рассчитываться европейской валютой, продукт вызвал вопросы у экспертов и участников рынка. В первую очередь они трактуют ситуацию как решение «частных задач ВИП-клиентов» и не ждут подобных шагов со стороны других крупнейших банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Совкомбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций (СЗКО, 13 крупнейших банков) объявил о запуске годовых вкладов в евро со ставкой 1,6%. По данным финансового маркетплейса «Банки.ру», сейчас ни один банк из числа СЗКО не предлагает более высокой доходности по вкладам в европейской валюте. Второй результат с большим отрывом у МКБ — 0,6% годовых, на третьем месте РСХБ — 0,5%. У остальных банков из числа СЗКО ставки по вкладам в евро менее 0,01% или вовсе отсутствуют.

На рынке можно найти предложения и с большей доходностью по вкладам в евро, чем у Совкомбанка, но только от небольших игроков. Единственный сравнительно крупный банк, предлагающий высокую доходность по вкладам в европейской валюте, это «Ак Барс» — 3,3% годовых, сопоставимый уровень доходности у него и по долларовым вкладам — 3,5%. По мнению участников рынка, банк, в середине сентября попавший под санкции США, повышенными ставками пытается минимизировать их последствия, в частности, отток валютных средств граждан.

В Совкомбанке введение вкладов в евро с доходностью существенно выше, чем у других крупных игроков, объяснили заботой о клиентах. «Мы формируем максимально широкую продуктовую линейку, учитывающую все потребности клиентов»,— заявил управляющий директор банка Анна Камбулова. При этом она подчеркнула, что важно не забывать «про регуляторное ограничение на снятие наличной валюты со счетов и вкладов».

В марте 2022 года Банк России ограничил снятие с валютных счетов суммой в 10 тыс. долларов, евро и других «недружественных» валют. Каждые полгода он продлевает это условие. Оно действует до 9 марта 2024 года. Для валютных счетов и вкладов, открытых после 9 марта 2022 года, средства можно получить только по курсу в рублях.

Евро не самая популярная валюта в РФ. Даже во времена, когда американская и европейская валюты не были токсичными, на евро приходилось менее 30% всех валютных вкладов, отмечают собеседники “Ъ”. Всего же, по данным Банка России на 1 августа 2023 года, граждане держали на счетах и во вкладах в банках свыше 4 трлн руб. валюты в рублевом эквиваленте.

Росту ставок по вкладам в евро могут способствовать разные причины, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Например, уточнил он, таким образом банк может копить соответствующую ликвидность или привлекать свободные средства населения. Однако, признает эксперт, остается непонятна сама цель такого решения — «ведь сейчас валюта не несет в себе практической ценности, а иногда даже влечет за собой обременительные условия».

Учитывая, что Совкомбанк находится под санкциями и рассчитываться валютой не может, выплаты по номинированным в евро обязательствам, например, еврооблигациям, будут производиться в рублях. Собеседник “Ъ” из числа финансистов полагает, что банк привлекает евро под конкретного российского клиента. «Возможно, кому-то из заемщиков необходима существенная сумма в евро, или же есть запрос от ВИП-клиента банка на выгодное размещение средств»,— поясняет источник “Ъ”.

В любом случае, «это не рыночная история», уверены собеседники “Ъ”. «Не думаю, что данный тренд будет носить массовый характер»,— добавляет Илья Жарский, поясняя, что для банков сейчас важно привлекать ликвидность в национальной валюте «в силу регуляторных обстоятельств».

Ксения Дементьева, Ольга Шерункова