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Коммерсантъ FM
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«Путь РПЛ»

Групповой этап. Четвертый тур

Группа С

«Балтика»—«Крылья Советов» 1:2

Галоян, 90+1 (пен.) — Писарский, 38; Рахманович, 55.

И В Н П М 0

1. «Балтика» 4 3 0 1 7:4 9

2. «Зенит» 3 2 0 1 3:1 6

3. «Ахмат» 3 1 0 2 3:5 3

4. «Крылья Советов» 4 1 0 3 5:8 3

Группа D

«Краснодар» —«Динамо» 1:1

Бителлу, 61 — Кади Боржес, 69.

«Нижний Новгород»—«Спартак» 0:3

Классен, 27; Мартинс, 90+1; Промес, 90+6.

И В Н П М 0

1. «Спартак» 4 4 0 0 14:6 12

2. «Динамо» 4 1 0 3 7:9 5

3. «Краснодар» 4 2 0 2 6:7 5

4. «Нижний Новгород» 4 1 0 3 5:10 2

  • Газета «Коммерсантъ» №174 от 20.09.2023, стр. 12

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