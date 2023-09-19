«Путь РПЛ»

Групповой этап. Четвертый тур
Группа С
«Балтика»—«Крылья Советов» 1:2
Галоян, 90+1 (пен.) — Писарский, 38; Рахманович, 55.
И В Н П М 0
1. «Балтика» 4 3 0 1 7:4 9
2. «Зенит» 3 2 0 1 3:1 6
3. «Ахмат» 3 1 0 2 3:5 3
4. «Крылья Советов» 4 1 0 3 5:8 3
Группа D
«Краснодар» —«Динамо» 1:1
Бителлу, 61 — Кади Боржес, 69.
«Нижний Новгород»—«Спартак» 0:3
Классен, 27; Мартинс, 90+1; Промес, 90+6.
И В Н П М 0
1. «Спартак» 4 4 0 0 14:6 12
2. «Динамо» 4 1 0 3 7:9 5
3. «Краснодар» 4 2 0 2 6:7 5
4. «Нижний Новгород» 4 1 0 3 5:10 2