Крупнейший в Европе производитель меди подсчитал ущерб от кражи металла

Сегодня немецкая компания Aurubis, крупнейший в Европе производитель меди, раскрыла данные о сумме ущерба, понесенного компанией в результате масштабной кражи меди со складов. По подсчетам Aurubis, кража обошлась ей в €185 млн, что отразится на результатах 2023 года. Ущерб будет частично покрыт страховой выплатой в сумме €30 млн.

Напомним, в конце августа компания сообщила о «значительной недостаче» металла на складах. «Это привело Aurubis к заключению, что мы стали жертвой продолжающейся преступной деятельности»,— заявили тогда в компании. Это не первый случай, когда Aurubis объявляет о недостаче на складах — такое уже случалось в начале лета. История с Aurubis — новая в череде скандалов в металлургической отрасли. Ранее в текущем году один из крупнейших торговцев металлами — компания Trafigura сообщила о том, что стала жертвой обмана на $590 млн на сделке по никелю. А в марте Лондонская биржа металлов сообщила, что в грузе никеля из Роттердама обнаружила камни (недрагоценные) вместо металла.

Исходя из опубликованных сегодня данных о масштабах кражи, Aurubis скорректировала свой прогноз по финансовым показателям за год: если ранее она ожидала операционную прибыль на уровне €450–550 млн, то теперь — €310–350 млн.

Евгений Хвостик