Лондонская биржа металлов обнаружила на складе в Роттердаме мешки с камнями вместо никеля

Лондонская биржа металлов (LME) обнаружила на складе в Роттердаме мешки с камнями вместо никеля. До этого LME узнала, что часть груза, доставленного со склада в Роттердаме, содержала мешки с камнями вместо никелевых брикетов. Агентство Bloomberg сообщает, что складом управляет Access World. Компания ранее принадлежала Glencore Plc, в январе стало известно, что ее приобрела Global Capital Merchants Ltd.

Access World провела расследование и обнаружила, что мешки с «никелем» являлись частью девяти контрактов (54 т металла). Девять складских ордеров были признаны недействительными, их владелец уведомлен, сообщила LME, не назвав его. По словам одного из источников, металл был зарегистрирован на складе LME с начала 2022 года.

Представители Access World и Glencore отказались от комментариев.

Система LME считается более безопасной, поскольку биржа создает свои собственные складские ордера и передает право собственности на них в цифровом виде. Складские компании проверяют товар по мере его поступления, в том числе путем взвешивания мешков.

Однако LME заявила, что мешки явно не соответствовали ожидаемому весу, предполагая, что склад не взвесил те, которые были отправлены на выходе. LME заявила, что нет оснований полагать, что пострадали другие склады, но биржа попросила лицензированных операторов перепроверить гарантированный никель.

В феврале стало известно об обмане продавцом металла из Индии одного из крупнейших трейдеров мира на $0,5 млрд. Мошенничество обнаружила компания Trafigura Group. Выборочная проверка выявила, что в контейнерах с никелем его не оказалось: поставщик загрузил более дешевое сырье — обычную сталь. В результате убытки трейдера составили почти $600 млн.

По данным Bloomberg, никель чаще всего участвует в мошеннических схемах. Это дорогой материал (по данным на конец февраля, тонна на Лондонской бирже стоила больше $27 тыс.), при этом контроль за перевозками довольно слабый из-за больших объемов его продаж.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Сталь прикинулась никелем».

Мария Федотова