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Коммерсантъ FM
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Крупнейший в Европе производитель меди сообщил о краже продукции на сотни миллионов евро

Крупнейший производитель меди в Европе обнаружил кражу на сотни миллионов евро

Германский концерн Aurubis, крупнейший в Европе производитель меди, сообщил вечером в четверг, 31 августа, о «значительной недостаче» металла на складах.

«Это привело Aurubis к заключению, что (концерн.— “Ъ”) стал жертвой продолжающейся преступной деятельности». Ранее о краже металла концерн сообщал в июле. Как указывает компания, точную сумму потерь, понесенных ею, можно будет определить после окончания инвентаризации, которая продлится до конца этого месяца. «Нельзя исключить, что потери составят (сотни.— “Ъ”) миллионов евро»,— говорится в заявлении Aurubis. В заявлении также указывается, что к делу уже подключились германские правоохранительные органы.

Это не первый случай, когда Aurubis объявляет о недостаче на складах. Такое уже случалось в начале лета. На торгах во Франкфурте акции концерна упали на 17% после сообщения о краже и признании Aurubis, что целевые показатели по прибыли €450–550 млн могут быть не достигнуты.

История с Aurubis — новая в череде скандалов в металлургической отрасли. Ранее в текущем году один из крупнейших торговцев металлами — Trafigura — сообщил о том, что стал жертвой обмана на $590 млн на сделке по никелю. А в марте Лондонская биржа металлов сообщила, что в грузе никеля из Роттердама обнаружила камни (недрагоценные) вместо металла.

Виктор Бук

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