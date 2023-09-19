Игорь Рыбаков и Василий Курбацких объявили о создании совместной компании

Совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков и учредитель холдинга «Арк Девелопмент» Василий Курбацких объявили о создании компании «Города будущего». Как сообщает PR-служба господина Рыбакова, о совместном проекте бизнесмены рассказали на втором съезде Конфедерации городов комьюнити.

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«Мы создали компанию “Города будущего”, которая займется строительством человекоцентрированных городов по принципам и основам, разработанным Конфедерацией городов Комьюнити (образована по инициативе Игоря Рыбакова в этом году. – “Ъ-Южный Урал”). На первом плане качество проживания жизни, на втором – комплексное развитие территорий»,— сказал совладелец компании «Технониколь».

По словам Игоря Рыбакова, компания планирует создавать объекты, которые будут не только представлять собой комфортную среду для проживания, но и «будут наполнены экономическими смыслами и возможностями». Население одного города – около 10 тыс. человек. Компания будет заниматься консалтингом, созданием концепций, выполнять функцию генерального заказчика и контролировать сопровождение строительства.

Заказчиками объектов, по словам бизнесмена, станут, как региональные и местные власти, которые располагают землей под строительство или имеют желание сделать реинжиниринг, так и предприниматели, у которых есть возможность реализовать такой проект.

Первым проектом «Городов будущего» станет уже реализуемый в пригороде Челябинска «Город L-Town» компании Василия Курбацких. Всего, по словам учредителя «Арк Девелопмент», в ближайшие десять лет планируется построить 100 городов.