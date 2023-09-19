В Краснодаре предложили разработать краевую программу по строительству дорог

В Краснодаре необходимо разработать отдельную краевую программу по строительству новых дорог в столице региона либо добавить новый раздел в программе существующей. Об этом на заседании круглого стола по вопросам развития кубанской столицы заявил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По его словам, это одна из основных проблем, сдерживающих развитие города, и ее необходимо решать при тесном взаимодействии администрации города, профильного комитета Заксобрания и регионального министерства транспорта. Юрий Бурлачко отметил, что при решении этой проблемы нужно учитывать интересы не только краснодарцев, но и жителей соседних муниципалитетов, которые приезжают в город на работу.

«Мы должны предложить им альтернативные возможности добраться к месту работы — это и перехватывающие парковки, и дальнейшее перемещение по городу на общественном транспорте. На первом этапе необходимо начать с определения приоритетных развязок. Это нам необходимо сделать вместе»,— подчеркнул спикер ЗСК.

Участники круглого стола коснулись и развития транспортной темы в целом. Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что ей уделяется особое внимание. На завершающей стадии находится первый этап строительства трамвайной ветки в западном направлении: уже модернизирован транспортный узел в районе ул. Московской. В рамках концессии планируется поставка 100 трамвайных вагонов, в том числе 10 трехсекционных. До конца года в Краснодар прибудут 40 вагонов, добавил он.

«Бурное развитие нашей столицы, рекордный прирост населения, буквально в два раза — это, с одной стороны, хорошо, а с другой — добавляет ряд проблем. За последние 10 лет город значительно вырос. В связи с этим возникли и "болезни роста", о которых вы все прекрасно знаете. Вместе с тем сегодня мы видим, как шаг за шагом проблемные вопросы решаются местной властью»,— отметил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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