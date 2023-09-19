Госдума приняла закон о дне присоединения к России четырех новых регионов

Госдума на первом пленарном заседании осенней сессии в первом чтении приняла законопроект о «Дне воссоединения» ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией». Памятная дата будет отмечаться в России 30 сентября. Законопроект передан на рассмотрение в Совет федерации.

Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Документ был внесен на рассмотрение президентом Владимиром Путиным 12 сентября.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что присоединение регионов «основано на исторической общности народов», а также является «результатом волеизъявления миллионов людей».

30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договор о присоединении четырех регионов к России. Документ подписали также главы регионов — Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Владимир Сальдо (Херсонская область) и Евгений Балицкий (Запорожская область).