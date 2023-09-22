Фуа-гра без страха и упрека

Teatro

Атмосферный рийет из яйца

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pasta Queen Фото: Pasta Queen

Новый проект Александра Оганезова под названием Teatro обращен к теме французской гастрономии, что еще несколько лет назад казалось бы неожиданным, но в последнее время превратилось в устойчивый тренд: LouLou (Alba Group), «Шануар» Андрея Деллоса, Le Pigeon Антона Пинского, Mamie (Lucky Group), Rouge (Mollusca Group) предлагают свои трактовки и версии современной и классической французской кухни, при этом строго соблюдая московскую бизнес-модель. Опыт предшествующих десятилетий наглядно показал, что традиционные ресторанные ценности французского толка в Москве не приживаются, сегодня невозможно вообразить себе работающими рестораны Мaxim’s, «Клуб Т» или Le Duc, не делавшие никаких поправок на московскую локацию в прорывные 90-е. Теперь рестораторы открывают французские проекты с оглядкой на специфический местный спрос, стараясь не отпугнуть гостей крутым галльским норовом бескомпромиссных шефов-экспатов, не расстроить лаконичными порциями и подачами, не раздражать «национальным вопросом» при выборе блюд. Именно поэтому во всех новых французских проектах в Москве за кухню отвечают местные повара, а в меню обязательно присутствуют всевозможные инородные вкрапления в виде пасты, кулебяки или же утки по-пекински, призванные снизить тревожность гостя и убедить в том, что никто не лишает его привычного выбора. Teatro идеально вписался в этот новый тренд — опытный и осторожный ресторатор Александр Оганезов предусмотрел все риски, чтобы сделать новый проект комфортным для своей целевой аудитории с учетом премиальной специфики Большой Никитской. За интерьер Teatro отвечает один из самых ярких и перспективных архитекторов новой волны Гоша Айгунян, ни один из проектов которого не похож на другой. Держа в уме классическую парижскую brasserie, он сделал ставку на деревянные панели из шпона эвкалипта, назначив их основным стилеобразующим элементом наравне с потолочными росписями по мотивам аппликаций и коллажей Анри Матисса, терракотовой напольной плиткой и уютными зонами-купе со стеклянными перегородками и компактными мягкими диванами. Открытая кухня с посадкой, лаковая стойка диджея и крошечный контактный бар с окном во двор добавили интерьеру «никитского» лоска, а работы Павла Пепперштейна и Александра Могилевского подчеркнули фирменный айгуняновский стиль. Собственно интерьер Teatro полностью отображает его концепцию завуалированного и опосредованного французского ambiance, который «считает» лишь кто захочет, а кто не захочет — просто не примет во внимание. Бренд-шеф Руслан Поляков (Amy Restaurant, Muse Restaurant, Remy Kitchen Bakery, Pino Restaurant, Gentle Cafe) уверенно справляется с поставленной подачей. То, что меню a la carte открывает икра кабачковая (450 руб.) из раздела «В стол», говорит само за себя. Вдогонку предлагаются куриное пате (650 руб.) и три вида рийета (все по 850 руб.) — из тунца, из лосося и из яйца — с хрустящим промасленным багетом и ворохом зеленого салата. Последний вариант, самый лаконичный и убедительный, уверенно отсылает к классическому mimosa и служит подлинным украшением меню наравне с наипростейшим тартаром из говядины с черными сухарями (1100 руб.) в идеально небрежной подаче. Оба эти блюда подаются без каких-либо ощутимых поправок на московский спрос и потому особенно привлекательны. Из адаптированной французской классики в Teatro стоит упомянуть нейтральные луковый суп (550 руб.) и жюльен из грибов (650 руб.) либо из краба (1200 руб.) в воловане из слоеного теста. В разделе основных блюд есть беф-бургиньон (1550 руб.), утиная грудка со спаржей и печеным луком (950 руб.) и курица конфи на двоих (2500 руб.), а также картофельный гратен аль денте (650 руб.). Самым примечательным французским специалитетом меню оказалась фуа-гра в виноградном листе (1900 руб.) с картофельным пюре и луком фри — по мне, так именно она, наряду с яичным рийетом и тартаром из говядины, может стать веским поводом для посещения нового заведения. Что, впрочем, отнюдь не означает, что в топе продаж Teatro не окажутся рибай и стриплойн с гриля и всевозможные виды пасты с трюфелем, крабом и страчателлой.

Teatro (4 / 5) Большая Никитская улица, 23/14, корпус 9, +7 (905) 550-72-09

Pasta Queen

Скандальные голубые кавателли

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На месте «Винного базара» на Кузнецком Мосту открылся новый проект холдинга Bazar Family под названием Pasta Queen. На этот раз ресторатор Евгения Качалова при участии бренд-шефа Евгения Насырова решила сделать ставку не столько на винную, сколько на гастрономическую составляющую — во главе концепции оказалась паста в самых необычных и оригинальных трактовках. В роли «королевы пасты» и шеф-повара выступает дебютантка Ольга Стекачева, ранее занимавшая позицию сушефа в «Игристом», а до этого работавшая в ресторанах Yura, MOS, Les Artist и Holy Fox. Среди самых хулиганских и оригинальных авторских версий пасты, вошедших в меню,— острое и пряное ризо чикен карри на кокосовом молоке с хрустящим чили и арахисом (620 руб.), kenky кавателли (650 руб.) пронзительного голубого цвета с голубой матчей и соусом горгонзола, букатини чили кон карне со сметаной (720 руб.) и пикколо дикколо (890 руб.) с лососем и брокколи в сливочном соусе. Помимо эпатажной пасты есть и более традиционные виды спагетти и тальятелле, а также мак-энд-чиз, рамены и лапша удон — в дальнейшем меню также будет периодически обновляться за счет самых разных видов лапши и теста отнюдь не только итальянского происхождения. Винная карта Pasta Queen более доступна по ценам, чем в «Винных базарах», и ориентирована на российские вина, но тем, кто хочет чего-то поинтереснее, предлагается «карта сомелье» из запасов закрывшегося «Винного базара» с Бордо, Шампанью и Риохой с возможностью интерактива: шеф-сомелье Диана Байбулатова сама предлагает гостям торговаться, благодаря чему начальную цену можно сбить до 30%. Все вместе выглядит «стильно, модно, молодежно», но приживется ли новый формат в пяти шагах от проблемной Лубянки — все же большой вопрос.

Pasta Queen (3 / 5) Кузнецкий Мост, 19, строение 1, +7 (495) 006-60-10

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