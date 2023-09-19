Южная Корея вызвала посла РФ и призвала отказаться от сотрудничества с КНДР

Посол России в Сеуле Андрей Кулик был вызван в МИД Южной Кореи. В ходе встречи первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин призвал Россию немедленно прекратить военное сотрудничество с КНДР и соблюдать резолюцию Совета безопасности ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

Как сообщает агентство «Рёнхап», в ходе переговоров господин Чан заявил, что на России как на одном из постоянных членов Совета безопасности ООН и создателе системы нераспространения ядерного оружия лежит большая ответственность. «Правительство в сотрудничестве с международным сообществом примет решительные меры и обеспечит наступление очевидных последствий в ответ на любые действия, которые нарушают резолюции СБ ООН и угрожают нашей безопасности»,— добавил первый замминистра.

Чан Хо Чжин также отметил, что любые действия со стороны России, которые нарушают резолюцию Совета безопасности ООН, окажут «значительное негативное влияние» на отношения РФ и Южной Кореи. Согласно сообщению южнокорейского МИДа, российский посол «внимательно выслушал» позицию Сеула и обещал довести ее до сведения Москвы.

12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Его визит завершился 17 сентября. В рамках поездки Ким Чен Ын встретился с президентом Владимиром Путиным, вице-премьером Денисом Мантуровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Что обсуждали на личной встрече господа Путин и Ким, неизвестно, однако Южная Корея предположила, что речь шла о вооружениях, и пригрозила России санкциями.

О реакции мирового сообщества на поездку лидера КНДР в Россию — в публикации «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Милена Костерева