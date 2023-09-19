Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Южная Корея вызвала посла РФ и призвала отказаться от сотрудничества с КНДР

Посол России в Сеуле Андрей Кулик был вызван в МИД Южной Кореи. В ходе встречи первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин призвал Россию немедленно прекратить военное сотрудничество с КНДР и соблюдать резолюцию Совета безопасности ООН.

Фото: Пресс-служба МИД России

Фото: Пресс-служба МИД России

Как сообщает агентство «Рёнхап», в ходе переговоров господин Чан заявил, что на России как на одном из постоянных членов Совета безопасности ООН и создателе системы нераспространения ядерного оружия лежит большая ответственность. «Правительство в сотрудничестве с международным сообществом примет решительные меры и обеспечит наступление очевидных последствий в ответ на любые действия, которые нарушают резолюции СБ ООН и угрожают нашей безопасности»,— добавил первый замминистра.

Чан Хо Чжин также отметил, что любые действия со стороны России, которые нарушают резолюцию Совета безопасности ООН, окажут «значительное негативное влияние» на отношения РФ и Южной Кореи. Согласно сообщению южнокорейского МИДа, российский посол «внимательно выслушал» позицию Сеула и обещал довести ее до сведения Москвы.

12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Его визит завершился 17 сентября. В рамках поездки Ким Чен Ын встретился с президентом Владимиром Путиным, вице-премьером Денисом Мантуровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Что обсуждали на личной встрече господа Путин и Ким, неизвестно, однако Южная Корея предположила, что речь шла о вооружениях, и пригрозила России санкциями.

О реакции мирового сообщества на поездку лидера КНДР в Россию — в публикации «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...