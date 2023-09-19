Арендаторов «Нижполиграфа» предупредили о росте арендных ставок в два-три раза

Правительство Нижегородской области планирует поднять цену на аренду помещений в здании «Нижполиграфа» в 2-3 раза, рассказали «Ъ-Приволжье» арендаторы. По их словам, если раньше они платили от 600 до 1,2 тыс. руб. за кв. м, то сейчас стоимость аренды возрастет до 2-3,5 тыс. руб. Предпринимателей уже уведомили, что новые ставки начнут действовать с января 2024 года или раньше, если у них закончится действующий договор аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам арендаторов, стоимость аренды зависит от площади помещения и его состояния. Чем лучше состояние, тем выше цена. При этом предпринимателям, сделавшим ремонт за свой счет, объявляют максимальную стоимость аренды, объясняя это тем, что их помещения находятся в хорошем состоянии.

«Ъ-Приволжье» направил запрос в правительство Нижегородской области просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, на основании чего сформированы новые арендные ставки.

Как сообщалось, правительство Нижегородской области создает на площадях бывшего типографского комплекса «Нижполиграф» технопарка среднего профессионального образования. Для проведения ремонта из «Нижполиграфа» выселяют несколько десятков предприятий малого бизнеса и творческих студий, которые с 90-х годов прошлого века самостоятельно сформировали здесь своеобразный культурно-креативный кластер. Региональные власти обещали, те из них, кто занимается творческой и креативной деятельностью, смогут вернуться в «Нижполиграф», если их устроят арендные ставки.

Эксперты отмечали, что средняя ставка на аренду помещений в «Нижполиграфе» находится на уровне 650 руб. за метр. В расположенном по соседству Центре международной торговли она составляет 1,5 тыс. руб. У «Нижполиграфа» класс помещений ниже, их состояние хуже, и это сказывается на цене.

Андрей Репин