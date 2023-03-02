В Нижнем Новгороде официально запущен процесс создания федерального технопарка среднего профессионального образования. Символическую кнопку нажали глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Глеб Никитин. Технопарк разместится на площадях бывшего типографского комплекса «Нижполиграф». Ежегодно в созданных здесь лабораториях будут повышать квалификацию до 10 тыс. преподавателей техникумов и колледжей из разных регионов. Чтобы обеспечить им условия для учебы, региональным властям необходимо выселить из «Нижполиграфа» около сотни предприятий малого бизнеса и творческих студий, которые с 90-х годов прошлого века самостоятельно сформировали здесь своеобразный культурно-креативный кластер. Чиновники заявляют, что часть из них сможет вернуться после того, как в здании пройдет ремонт. Предприниматели говорят, что официального диалога о возможном переезде и какой-то помощи с ними никто не ведет. На словах им предлагают паковать вещи и освободить часть помещений в ближайшие месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Историческому зданию «Нижполиграфа» нашли новое применение

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Историческому зданию «Нижполиграфа» нашли новое применение

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 марта в присутствии журналистов и чиновников нажали на большую пластиковую кнопку и дали старт процессу создания федерального технопарка профессионального образования. Он разместится на базе бывшего типографского комплекса «Нижполиграф» в центре Нижнего Новгорода, в том числе — на площадях объекта культурного наследия «Дом трудолюбия имени Михаила и Любови Рукавишниковых». Весь комплекс зданий находится в областной собственности, его площадь составляет 45 тыс. кв. м.

Здесь планируется разместить более 50 учебных лабораторий, где преподаватели из учебных заведений среднего профобразования из различных регионов будут повышать квалификацию.

Первый этап реконструкции коснется части комплекса, которая расположена со стороны улицы Академика Блохиной. Работы начнутся уже в 2023 году, будет создано 10 мастерских. Остальную часть комплекса будут переделывать в 2024–2025 годах. Объем необходимого финансирования уточняется. Оператором технопарка выступит ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования». Собственником и управляющей компанией всего архитектурного комплекса станет правительственная АНО «Парк мастеров „Нижполиграф“».

Аналогичный технопарк создается в Калужской области. По словам Сергея Кравцова, от качества среднего профессионального образования зависит развитие малого и среднего бизнеса. Министр считает, что нижегородский и калужский технопарки позволят придать максимальную динамику развития экономике регионов. Глеб Никитин заявил, что в Нижегородской области дефицит кадров у промышленных предприятий составляет около 20 тыс. человек. Еще 10 тыс. человек не хватает в IT-секторе.

По словам губернатора, в 2022 году в регионе созданы три кластера, объединивших учебные заведения и производства по металлургии, автомобилестроению и сельскому хозяйству на юге региона. В 2023 году планируется создать такие же кластеры в сфере ОПК, сельского хозяйства (на севере области) и строительства. Создание технопарка станет «вишенкой на торте» в этой работе.

Региональные власти считают, что сейчас возможности «Нижполиграфа» используются не в полной мере и создание технопарка поможет исправить эту ситуацию. Как выяснил „Ъ“, сейчас свободных помещений на бывших промышленных и офисных площадях нет. Их занимают десятки компаний, творческих и спортивных студий, магазинов и небольших производств, туристические, риелторские и охранные агентства, точки общепита, салоны красоты и психологической помощи. Здесь же расположены региональные отделения крупных федеральных структур — Росреестра, Роструда, Росздравнадзора и службы занятости. Чтобы создать технопарк, региональным властям придется на время или навсегда выселить эти компании из «Нижполиграфа». Официально областное правительство заявляет о том, что готово оказать им содействие при переезде. Предприятия, профиль работы которых близок к концепции технопарка, обещают интегрировать в деятельность нового центра.

На запрос, почему под технопарк было выбрано заполненное арендаторами здание в центре города, а не пустующее промышленное помещение, в областном правительстве не ответили.

По оценке директора Нижегородского центра научной экспертизы Татьяны Романчевой, стоимость всего комплекса зданий может составлять 1,8 млрд руб. Средняя ставка на аренду помещений находится на уровне 650 руб. за метр. В расположенном по соседству Центре международной торговли она составляет 1,5 тыс. руб. У «Нижполиграфа» класс помещений ниже, их состояние хуже, и это сказывается на цене. Расположение здания в центре города делает его привлекательным для арендаторов.

Предприниматели, арендующие помещения в «Нижполиграфе», до сих пор не обладают полной информацией о том, когда и куда они должны съехать, кто поможет им найти новые помещения и какая именно помощь им будет оказана со стороны правительства.

Они утверждают, что узнали о возможном переезде из новостей и слухов, которые распространяются среди арендаторов с начала декабря.

Владелец интернет-магазина Hempforlife Сергей Ларин рассказал «Ъ-Приволжье», что до начала марта официальных писем о том, как предприниматели должны действовать, не поступало: «Никакой юридически значимой информации до нас не доводилось, только слухи и кулуарные разговоры. О том, кого именно будут выселять и когда, нам не ясно. С одной стороны, называются сроки до 2025 года, с другой — некоторым арендаторам уже сейчас предлагают освободить помещения до середины марта». Через несколько часов после того, как губернатор и федеральный министр официально запустили процесс создания технопарка, Сергей Ларин получил официальное уведомление о необходимости освободить помещение до 15 марта. Владелица тату-салона Полина Павлова также рассказал, что ей предложили освободить помещение в течение месяца.

«Здесь занят каждый угол, люди делали ремонт стоимостью от 100 тыс. руб. до нескольких миллионов. Какого-то диалога о том, будет ли выплачена какая-то компенсация, с нами не ведется», — отмечают арендаторы помещений.

По данным областного правительства, в историческом здании «Нижполиграфа» точно останется компания Dreamlaser, которая регулярно выполняет крупные госконтракты по подсветке зданий в праздники и устраивает световые шоу.

Андрей Репин