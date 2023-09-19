Генконсула Киргизской Республики в Екатеринбурге освободили от должности

Генеральный консул Киргизской Республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов освобожден от своей должности. Соответствующий указ подписал президент Киргизии Садыр Жапаров, сообщили в пресс-службе главы государства.

Как уточнили «Ъ-Урал» в генконсульстве Киргизии в Екатеринбурге, господин Бийбосунов покидает свой пост, так как у него закончился срок полномочий. О дате назначения нового генконсула в представительстве не знают.

Руслан Бийбосунов был назначен на должность генконсула Киргизской Республики в Екатеринбурге в октябре 2019 года. Ранее этот пост занимал Бообек Салимжанов, который покинул свой пост по решению президента Киргизской Республики.

На момент назначения в Екатеринбург Руслан Бийбосунов занимал должность директора первого политического департамента МИД Киргизской Республики. Ранее господин Бийбосунов работал в департаменте СНГ МИД Киргизии, посольствах Киргизии в Узбекистане, России и Казахстане.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте