Назначен новый генконсул Киргизской Республики в Екатеринбурге

Как сообщили в уральском представительстве МИД РФ, Руслан Бийбосунов приступил к исполнению обязанностей генерального консула Киргизской Республики в Екатеринбурге. Ранее этот пост занимал Бообек Салимжанов, который покинул свой пост по решению президента Киргизской Республики.

Новый консул имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника. На момент назначения в Екатеринбург он занимал должность директора первого политического департамента МИД Киргизской Республики. Ранее господин Бийбосунов работал в департаменте СНГ МИД Киргизской Республики, посольствах Киргизии в Узбекистане, России и Казахстане.

Напомним, Киргизия и Свердловская область сотрудничают в горно-металлургической, машиностроительной, химической сферах, а также в области здравоохранения, медицины и легкой промышленности.

Евгений Минин