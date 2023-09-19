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обновлено 12:56

Житель Глазова похитил телефон у посетителя бара под предлогом звонка

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Глазова, которого подозревают в хищении телефона. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, инцидент произошел в местном баре.

Нетрезвый гость заведения познакомился с компанией, участник которой решил воспользоваться состоянием потерпевшего. Он попросил у нового знакомого мобильный телефон для звонка, после чего вышел из бара и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Похитителю мобильного телефона грозит до двух лет лишения свободы.

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