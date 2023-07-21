Города расставили по местам

Уральский институт управления РАНХиГС впервые составил рейтинг социально-экономической устойчивости муниципальных образований Свердловской области. Его возглавили Екатеринбург, Сысерть и Красноуфимск. Последнее место заняло Махневское муниципальное образование. При подсчете баллов учитывались доходы местных бюджетов, объем инвестиций в основной капитал, объем отгруженных товаров собственного производства в 2022 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран РАНХиГС

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ РАНХиГС

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый рейтинг социально-экономической устойчивости муниципалитетов Свердловской области составили эксперты Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Его цель и задачи — оценка социально-экономической ситуации, анализ эффективности и прогноз возможных рисков. Основным источником являются данные Росстата.

Рейтинг возглавил Екатеринбург (52,98 баллов). Далее идут Сысертский городской округ (42,12), Красноуфимский городской округ (40,55). В первой десятке: Верх-Нейвинский (40,39), Заречный (40,29), Верхняя Салда (35,4), Верхняя Пышма (34,86), Арамиль (34,36), Качканар (33,42), Верхняя Тура (32,99).

На последних местах — Алапаевское (23,25), Нижняя Салда (22,65), Талица (21,21), Первоуральск (20,59 баллов), Махневское муниципальное образование (17,61).

Закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) в силу специфики выделены отдельно. Список возглавил ЗАТО Свободный (32,85).

«Неожиданны показатели Сысертского городского округа, который набирает силы за счет туристического кластера и предпринимательства»,— рассказал «Ъ-Урал» кандидат социологических наук Илья Горфинкель, который возглавил группу исследования.

В свердловских муниципалитетах отказались комментировать исследование РАНХиГС.

Руководитель центра стратегического развития территорий Института экономики УрО РАН Екатерина Захарчук отметила, что рейтинги развития муниципалитетов составляются гораздо реже, чем рейтинги регионов. При этом, она указала на то, что исследование РАНХиГС не показывает динамику изменения положения муниципальных образований.

«Наиболее острый вопрос возникает по поводу присутствия в названии рейтинга и в цели проекта "устойчивости". Устойчивость это, как правило, относительный показатель, и показывает способность препятствовать негативным воздействиям во времени, в данном случае непонятно "устойчивость" относительно чего?»,— отметила она.

В 2020 рейтинг инвестпривлекательности муниципальных образований Свердловской области составило министерство инвестиций и развития региона. Оценка проводилась по направлениям «регуляторная среда», «институты для бизнеса», «доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса», «поддержка малого и среднего предпринимательства» и «развитие конкуренции». В первую тройку лидеров вошли Новоуральск, Невьянск и Красноуральск.

Артем Путилов