Акционеры NovaBev Group утвердили дивиденды за первое полугодие

Акционеры NovaBev Group («НоваБев Групп», бывшая Beluga Group) одобрили выплату дивидендов за первое полугодие. Выплаты составят по 320 руб. на обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, выбрано 29 сентября.

По итогам первого полугодия чистая прибыль «НоваБев Групп» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 3,046 млрд руб. Это показатель вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Выручка компании увеличилась на 14%, до 47,934 млрд руб.

О том, что Beluga Group обсуждает возможность смены названия на NovaBev Group, стало известно в августе. В компании говорили, что ее наименование перестало отражать ее суть и соответствовать стратегии диверсификации бизнеса.