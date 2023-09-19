Бизнесмену продлили арест по делу о покушении на экс-главу Рамонского района

Басманный райсуд Москвы продлил на три месяца содержание под стражей воронежского предпринимателя Андрея Богомазова, обвиняемого в покушении на убийство в 2019 году на тот момент главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Как следует из картотеки дел, мера пресечения продлена до 17 декабря.

Господина Богомазова заключили под стражу 19 июля. Следственный комитет предъявил ему обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хранении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Предпринимателя задержали после почти четырех лет поисков. В декабре 2019 года под служебной машиной чиновника сдетонировало взрывное устройство. Господин Фролов получил ранение ног, но выжил. По версии следствия, преступление произошло из-за конфликта предпринимателя с администрацией Рамонского района из-за отказа на ввод в эксплуатацию нежилого объекта, который был построен с нарушениями.

Сам Андрей Богомазов вину отрицает. Его защита считает, что обвиняемому можно смягчить меру пресечения, а доводы о его непричастности к преступлению должным образом не исследованы.

Подробнее о расследовании этого дела — в материале «Ъ-Черноземье» «Подрывника четыре года ищут»

Сергей Толмачев

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