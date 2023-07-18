Подрывника четыре года ищут

Спустя почти четыре года задержан подозреваемый в покушении на убийство воронежского чиновника Николая Фролова. В конце 2019 года под машиной на тот момент главы администрации Рамонского района сработало взрывное устройство. Господин Фролов получил ранение, но выжил. Как считает следствие, причиной нападения на чиновника стал отказ местному предпринимателю во вводе в эксплуатацию нежилого здания, построенного с нарушениями. Подозреваемого могут заключить под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правоохранители неожиданно сообщили о подозреваемом в покушении на экс-главу Рамонского района Николая Фролова (на фото)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Правоохранители неожиданно сообщили о подозреваемом в покушении на экс-главу Рамонского района Николая Фролова (на фото)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) сообщило о ходе расследования уголовного дела о покушении на воронежского чиновника Николая Фролова. Оно произошло 26 декабря 2019 года. Рано утром под служебным внедорожником KIA Sorento на тот момент главы Рамонского района сработало установленное под днище взрывное устройство. Взрыв произошел в тот момент, когда господин Фролов открыл дверь и попытался сесть в машину, припаркованную возле его дома на улице Ильинской поселка Рамонь.

В результате глава района получил тяжелые травмы ног и потерял много крови. Его госпитализировали и провели операцию. К работе чиновник вернулся через месяц. Пост главы Рамонского района Николай Фролов покинул в конце 2022 года и стал заместителем руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии — начальником отдела государственного надзора и охраны объектов животного мира.

После происшествия региональный СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие проверяло версию о связи происшедшего с профессиональной деятельностью чиновника. Однако установить и задержать причастных не удалось. Для наиболее полного расследования уголовное дело передали в ГСУ СКР.

Задержать возможного виновника нападения удалось только на этой неделе. В покушении следователи заподозрили местного предпринимателя Андрея Богомазова. Как считают в СКР, о его причастности к нападению на Николая Фролова свидетельствуют результаты экспертиз, а также предметы и документы, обнаруженные при обыске по месту жительства бизнесмена. Ему также вменяется умышленное повреждение чужого имущества и незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств (ст. 167 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ).

Следствие предполагает, что мотивом покушения на чиновника мог стать конфликт вокруг некоего нежилого помещения, которое предприниматель возвел с нарушениями. Он не мог получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: администрация указывала ему на необходимость устранения имеющихся нарушений градостроительных норм. Бизнесмен, по версии следствия, отказывался выполнять требования и решил убить главу района.

В СКР сообщили, что ведомство ходатайствует перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах предполагают, что вопрос будет рассматриваться в столице.

Судя по открытым данным, Андрей Богомазов владеет автосервисом и автомойкой на улице Ильинского в Рамони. Объекты недавно столкнулись с трудностями: два года назад ПАО «ТНС энерго Воронеж» уведомило предпринимателя о введении ограничения режима потребления электроэнергии. В ходе проверки представители компании обнаружили, что в приборе учета находились элементы, не являющиеся составленной частью заводской комплектации. Их действие привело к искажению данных об объемах потребленной электроэнергии. Компания сделала перерасчет и выставила предпринимателю счет на 543 тыс. руб., который тот не оплатил.

Бизнесмен пытался отменить решение, но суд ему в этом отказал.

Сергей Толмачев