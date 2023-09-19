Илон Маск намерен сделать X платным

Пользователям X (ранее Twitter) придется платить за доступ к этой платформе. Об этом заявил ее владелец Илон Маск. В транслировавшейся в прямом эфире беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху господин Маск сказал, что X «переходит к взиманию небольшого ежемесячного платежа» за использование сервиса. По его мнению, эта мера позволит решить проблему ботов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

«Это единственный способ, который я могу придумать для борьбы с огромной армией ботов,— заявил Илон Маск.— Поскольку один бот стоит всего ничего — ну там десятую долю пенни. Но даже если ему придется платить… всего несколько долларов или вроде того, его реальная стоимость будет очень высокой». Других подробностей нововведения владелец X не сообщил. Однако господин Маск назвал общее количество пользователей платформы: по его словам, у X сейчас 550 млн ежемесячных активных пользователей, которые публикуют 100–200 млн новых постов ежедневно.

Пока неясно также, как будет взиматься предполагаемый сбор за пользование X с пользователей X Premium (ранее Twitter Blue). X Premium стоит $8 в месяц или $84 в год и предлагает расширенные возможности, включая редактирование постов, сокращение рекламы, публикацию более длинных постов и т. п.

Алена Миклашевская