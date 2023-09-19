Эксперимент по внедрению беспилотников в АПК пройдет в Нижегородской области

Нижегородская область вошла в число 12 регионов, где будет проведен эксперимент по внедрению беспилотников в сельском хозяйстве. Постановление о проведении эксперимента подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Эксперимент позволит использовать беспилотные авиационные системы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве в рамках особых правовых режимов»,— говорится в решении правительства (цитата по «РИА Новости»).

Кроме Нижегородской области в проекте примут участие Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.

Как писал «Ъ-Приволжье», Минэкономразвития предлагало провести эксперимент по использованию беспилотников в рамках упрощенных правовых режимов в 19 регионах. Кроме сельского хозяйства в дальнейшем такие правовые режимы планируется использовать для беспилотников, которые будут заниматься воздушной перевозкой грузов, осуществлять мониторинг лесов и тушение лесных пожаров, проводить технологические испытания.

В Нижегородской области с октября 2022 года указом губернатора Глеба Никитина введен запрет на использование беспилотников на территории региона. Ограничения введены в связи с действующим в регионе режимом базовой готовности. Запрет не распространяется на беспилотники, используемые госорганами или организациями по договору с властями.

Андрей Репин