Экспериментальный правовой режим для БПЛА могут ввести в Нижегородской области

Нижегородская область вошла в число регионов, где по предложению Минэкономразвития для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), работающих для нужд сельского хозяйства, может быть сделано исключение из общего запрета на полеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным министерства, сейчас в работе восемь заявок на установление экспериментального правового режима (ЭПР) на территории 19 субъектов. «В данных ЭПР планируется осуществлять воздушную перевозку грузов, вносить средства защиты растений на сельскохозяйственные поля, осуществлять мониторинг лесов и тушение лесных пожаров, проводить технологические испытания»,— сообщили в министерстве (цитата по ТАСС). Сейчас прорабатывается вопрос о механизмах получения разрешений на полеты беспилотников в рамках ЭПР.

Кроме Нижегородской, экспериментальный правовой режим может быть введен в Саратовской, Волгоградской, Новосибирской, Ульяновской, Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Тверской, Московской, Белгородской областях, в Ставропольском и Алтайском краях, Ненецком автономном округе, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге.

Как писал «Ъ-Приволжье», с октября 2022 года в Нижегородской области указом губернатора Глеба Никитина введен запрет на использование беспилотников на территории региона. Ограничения введены в связи с действующим режимом базовой готовности в Нижегородской области и будут действовать до его отмены. Запрет не распространяется на беспилотники, используемые госорганами или организациями по договору с властями.

Андрей Репин