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Коммерсантъ FM
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Правительство сочло анонимные виртуальные мобильные номера угрозой

Правительство признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета. С сентября 2024 года планируется блокировать сервисы по выдаче таких номеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

Документ вносит изменения в правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Согласно постановлению, список угроз в этой сфере дополнили пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации.

Сейчас для регистрации в соцсетях и мессенджерах российским пользователям надо предоставить номер мобильного телефона. Однако злоумышленники используют при регистрации виртуальные DEF-номера, которые принадлежат иностранным операторам связи и не привязаны к персональным данным.

Роскомнадзор предлагал использовать оборудование, установленное у провайдеров в рамках закона о суверенном рунете, для ограничения доступа к средствам анонимизации. К таковым ведомство отдельно отнесло сервисы по использованию виртуальных номеров телефона.

Подробности — в материале «Ъ» «Виртуальный номер не пройдет».

Лаура Кеффер

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