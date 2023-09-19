«Известия»: Франция не введет запрет на въезд машин с российскими автономерами

Посольство Франции в России сообщило, что страна не собирается вслед за рядом других европейских государств вводить запрет на въезд машин с российскими номерами. В диппредставительстве отметили, что подобный вариант даже не рассматривается.

«В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве №833/2014 Европейского союза. Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять»,— сообщили «Известия» во французском посольстве в РФ.

На прошлой неделе президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини сообщил, что власти Италии также не собираются вводить запрет на въезд в страну авто с российскими номерами. По его словам, также не планируется конфисковывать и изымать личные вещи приезжающих в Италию россиян.

Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами уже официально ввели Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша. ФРГ не исключила конфискацию подсанкционного имущества въезжающих россиян. Страны руководствуются сентябрьским разъяснением санкционного законодательства от Еврокомиссии, которое вводит запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС российских товаров, включая легковые автомобили.

Опрошенные «Ъ» юристы полагают, что разъяснения директората ЕК не имеют юридической силы. Позднее ЕК изменила формулировку, убрав слова о категорическом запрете. В разъяснениях отметили, что, в частности, автомобили могут быть использованы для обхода санкций, однако призвали применять запрет «соразмерным и разумным образом».

Подробнее — в материале «Ъ» «О шмон, ты мир».

Александр Кислов