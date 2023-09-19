«Росконгресс» заявил о риске роста курса доллара до 110 руб. в 2024 году

Эксперты фонда «Росконгресс» полагают, что курс доллара во втором квартале 2024 года может вырасти до 110 руб. в случае сохранения текущей денежно-кредитной политики в России. Об этом говорится в докладе фонда «Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?».

«Если выбран вариант постепенного контролируемого ослабления рубля, что в рамках текущей бюджетной политики может быть оправдано, курс будет терять примерно 2 руб. в месяц в среднем. Это предполагает курс в районе 110 руб. за доллар и ниже уже ко второму кварталу 2024 года»,— привод «РИА Новости» выдержки из доклада фонда.

По мнению авторов доклада, для изменения ситуации российские власти и Центробанк должны поменять требования к валютному контролю и скорректировать денежно-кредитную политику. В частности, в докладе указано, что возможное ведение в РФ 100%-ной репатриации валютной выручки может поднять курс рубля «даже выше комфортного для бюджета диапазона в 80-90 руб. за доллар».

Ранее с предложением ввести репатриацию валютной выручки экспортеров выступило министерство финансов России. По словам директора департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова, ведомство в настоящее время активно обсуждает разные варианты работы этого механизма, а также процентовки и валюты, в которых такой механизм стоит установить.

В июле инициативой, похожей на инициативу Минфина по репатриации активов, в правительство РФ обращалась «Деловая Россия». Организация предложила возобновить требования по зачислению средств иностранных компаний за товары экспортеров на счета в уполномоченных банках. Фактически было предложено снова установить возврат выручки в Россию в валюте или рублях.

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Александр Кислов