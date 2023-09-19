6,36 процента в годовом выражении составила в августе оценка трендовой инфляции, рассчитанная на пятилетнем временном интервале, сообщил вчера Банк России. Таким образом, показатель несколько сократился — в июле он составлял 6,64%. Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, снизилась до 7,62% с 7,65%. В ЦБ отмечают, что текущие аналитические показатели указывают на то, что устойчивое инфляционное давление также остается значительно выше целевых 4% в годовом измерении. Это давление сейчас поддерживает высокая потребительская активность населения, способствующая трансляции возросших издержек в цены.