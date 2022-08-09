С отпечатком «Советской Сибири»

Определилась судьба одной из шести российских типографий норвежской корпорации Amedia — АО «Прайм Принт Новосибирск». Ее производственные мощности приобрело АО «Советская Сибирь» (управляется государственным АО «Российские газеты») — крупнейший типографский комплекс азиатской части РФ. Сделка позволит «Советской Сибири» значительно увеличить долю на рынке печатной прессы в Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

О том, что мощности типографии «Прайм Принт Новосибирск» переходят АО «Советская Сибирь», “Ъ” рассказал гендиректор «Советской Сибири» Вячеслав Корягин. По его словам, сделка заключена по согласованию со структурой Shkulev Media Holding, которому Amedia ранее передала свой актив в Новосибирске. В АО «Прайм Принт Новосибирск» подтвердили “Ъ” факт сделки. В Shkulev Media Holding не ответили на запрос.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Прайм Принт Новосибирск» (ранее — ЗАО «Офсетная газетная фабрика "Новосибирск"») принадлежит норвежской «А-Прессен Рашен Медиа АС» (70%) и ООО «Сибирская Медиа Группа» (СМГ). Основным учредителем ООО СМГ указан бизнесмен Виктор Шкулев с долей в уставном капитале 77,78%. Выручка от продаж «Прайм Принт Новосибирск» в 2021 году составила 156,7 млн руб., чистая прибыль — 10,6 млн руб. В начале апреля Amedia объявила об уходе с российского рынка (см. “Ъ” от 6 апреля). Четыре типографии из шести, которые находились в собственности корпорации, были переданы главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Еще одну, воронежскую, как сообщал «Ъ-Черноземье», передали местному издателю и публицисту Александру Лапину, а новосибирское предприятие — холдингу Виктора Шкулева.

«Прайм Принт Новосибирск» — одно из ведущих полиграфических предприятий Западно-Сибирского региона, специализирующееся на выпуске газетной и журнальной продукции. Типография печатает продукцию для Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев. В числе клиентов — ИД «Комсомольская правда», холдинг News Media, газета «Аргументы недели» и др.

Как уточнил господин Корягин, по условиям сделки, сумма которой не называется, оборудование «Прайм Принт Новосибирск» будет перемещено в здание газетного цеха «Советской Сибири». Демонтаж, перевоз и монтаж оборудования займет три-четыре месяца.

По данным “Ъ”, 10 августа топ-менеджеры «Советской Сибири» встретятся с сотрудниками «Прайм Принт Новосибирск», большей части которых будет предложено перейти на работу в АО «Советская Сибирь».

Президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов Борис Кузьмин считает сделку «вполне оправданной»: «Это вопрос сейчас принципиальный — сохранение печати». Кризис на рынке поточной прессы обострился после начала военной операции на Украине. Как писал “Ъ” 13 апреля, российские типографии на фоне санкций столкнулись с дефицитом бумаги и типографских красок. По итогам второго квартала реклама в прессе сократились на 29%, до 3 млрд руб., по оценке OMD OM Group (см. “Ъ” от 19 июля). Сегодня важно, отметил президент Национального союза полиграфистов Юрий Чесноков, не только покупать оборудование, но и сохранять кадры.

Валерий Лавский, Новосибирск