Уходящий формат

Стартующий сегодня групповой этап Лиги чемпионов закрывает страницу в истории этого турнира, который со следующего сезона приобретет новый, непривычный формат. Фаворитом же последнего розыгрыша в формате старом выглядит команда, являющаяся действующим владельцем самого престижного клубного трофея,— с каждым годом только усиливающийся «Манчестер Сити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / AP Фото: Daniel Cole / AP

На этот придающий особый оттенок нынешней Лиге чемпионов нюанс, конечно, не мог не обратить внимание ни один крупный медиаресурс, анонсирующий старт ее основной части. Ну да, переворачивается большая страница в истории первого по рангу еврокубка. Этот розыгрыш — последний в формате, который с незначительными корректировками существовал три с лишним десятилетия, с момента основания турнира. Со следующего сезона все будет иначе. На групповом этапе сыграют не 32, а 36 клубов. Точнее, и группового-то этапа уже, строго говоря, не будет. Всех смешают в одну кучу, а состязание внутри нее пройдет по системе, к которой проще всего будет адаптироваться тем, кто внимательно следит за шахматами, а еще лучше — частенько играет в них в интернет-соревнованиях. В этом жанре швейцарская система используется довольно часто.

И play-off будет другим, с дополнительной стадией перед 1/8 финала, которую пропустят восемь лучших по итогам «швейцарки». 16 клубам, расположившимся вслед за ним, придется рубиться и в этом раунде.

Но пока все по-старому, и ломать голову, пристально вглядываясь в регламент, не нужно: восемь квартетов, в кубковую стадию выходят по два клуба из каждой. А многие прогнозисты пытаются сообразить, кто из грандов может сразу же срезаться со всеми своими титулами. Сейчас наиболее вероятных кандидатов на провал отыскать несложно. Пережившего радикальную перестройку, потерявшего Лионеля Месси и Неймара ПСЖ с его до сих пор не реализованной мечтой о главном клубном трофее жутко колбасит. Так жутко, что поражение во французском чемпионате от «Ниццы» не особенно удивляет. А попали парижане в натуральную «группу смерти» — с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкаслом». Из нее даже в оптимальном состоянии и с Месси и Неймаром выбраться — задача та еще. «Манчестер Юнайтед» тоже разгоняется в английском первенстве со страшным скрипом, и крепкие соперники — «Тоттенхем», «Брайтон», «Арсенал» — с ним разбираются без проблем. «Наполи» без ушедшего в сборную Италии тренера Лучано Спаллетти совсем не так ярок, как в прошлом сезоне.

С фаворитом также все с виду просто. У аналитиков из компании Gracenote, известной своими спортивными прогнозами, есть так называемый клубный индекс, в котором они в процентах, стараясь быть максимально точными, оценивают шансы на победу в разных турнирах. Так вот, их рейтинг, касающийся этой Лиги чемпионов, выглядит удивительным. По крайней мере такой отрыв находящегося на верхушке клуба от ближайшего преследователя — большущая редкость. На верхушке с 38,4% — действующий обладатель приза «Манчестер Сити», на второй строчке с 13,4% — «Реал». Дальше — «Бавария», «Барселона», «Арсенал», финалист предыдущего розыгрыша «Интер» с совсем уж карликовыми на фоне манчестерских цифрами. А букмекеры своими котировками выражают с Gracenote солидарность и уверенность в том, что и так могучий гигант, который каждый год благодаря точечным приобретениям исключительной ценности (год назад — Эрлинг Холанн, прошедшим летом — Йошко Гвардиол) только прибавляет в мощи, едва ли может сорваться в пропасть с долго остававшейся для него недосягаемой, но покоренной наконец 10 июня в Париже высоты.

Алексей Доспехов