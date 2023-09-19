Миллиард ушел по подрядам

“Ъ” стали известны детали уголовного дела, которое московские полицейские расследуют в отношении Сергея Волкодава, брата бывшего руководителя Главного военно-строительного управления №6 («Дальспецстрой») Юрия Волкодава. Экс-гендиректору АО «Цветлит» Сергею Волкодаву инкриминируется хищение порядка 1 млрд руб. при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом, а также ФГУП «ГУ "Инстрой" при Спецстрое России». Ранее оба брата проходили по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный и были осуждены Центральным райсудом Хабаровска на различные сроки, но с учетом времени, проведенного в СИЗО, были освобождены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено 12-м отделом по борьбе с хищением бюджетных средств следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве 29 июня 2020 года. Речь шла о хищении средств Министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторг) при реализации федеральной целевой программы «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности до 2020 года».

Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц, однако в конце концов столичные полицейские пришли к выводу о том, что к совершенному преступлению был причастен Сергей Волкодав. По версии следствия, преступный умысел у господина Волкодава возник еще в июне 2013 года, когда он, «преследуя корыстные мотивы личного обогащения, создал устойчивую и сплоченную группу с целью совершения тяжкого преступления». Согласно разработанному им плану хищения бюджетных средств, Сергей Волкодав, как говорится в материалах дела, после заключения госконтрактов с Минпромторгом получал денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему организаций, создавал видимость исполнения взятых на себя обязательств, а тем временем значительную часть полученных денег переводил на счета других, также аффилированных с ним фирм, не имеющих отношения к выполнению договоров. Для осуществления задуманного, по данным следствия, господин Волкодав привлек гендиректора ООО «ЭрЭсКью» (ныне банкрот) Сергея Тюрина и гендиректора ООО ПО ТЭК Василия Вязовченко. Согласно материалам дела, с участием фирмы господина Тюрина с Минпромторгом в 2013 году были заключены два госконтракта: один был связан с разработкой технологий и организацией производства рентгеновского излучателя для компьютерного томографа, а второй — для ангиографа. На эти научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Минпромторг перечислил на счет «ЭрЭсКью» 786 млн руб. Однако, как было установлено в ходе расследования, работы по госконтрактам в установленные сроки не были выполнены, а для сокрытия хищения бюджетных средств сообщники представили излучатели для томографа и ангиографа, которые не соответствовали техническому заданию и не могли быть использованы в медицинских целях. Тем временем полученные денежные средства, по данным следствия, растворились на счетах подконтрольных господину Волкодаву фирм. Ущерб по делу следствие оценило в полную стоимость контракта — 786 млн руб.

Кроме того, по ходу расследования этого уголовного дела следствие выявило причастность Сергея Волкодава и других «не установленных следствием лиц» к другим эпизодам хищения бюджетных средств. Так, по версии следствия, в январе 2015 года предприниматель организовал заключение договоров субподряда между ФГУП «ГУ "Инстрой" при Спецстрое России» и ООО «Проектный институт гражданского и военного строительства» (ООО ПИГиВС) на 202 млн и 36,8 млн руб. Эти деньги из бюджета изначально были выделены 12-му Главному управлению Минобороны (отвечает за ядерно-техническое обеспечение и безопасность) на строительство и реконструкцию военной и социальной инфраструктуры. Деньги по договорам субподряда были перечислены «Инстроем» в качестве авансовых платежей, однако ООО, обязавшись выполнить соответствующий объем работ до апреля 2015 года, так этого и не сделало. 235 млн руб., как позже выяснило следствие, были похищены.

В том же январе 2015 года, говорится в материалах расследования, усилиями господина Волкодава между «Инстроем» и ООО ПИГиВС был заключен еще один субподрядный договор — на 47 млн руб.— на проектно-изыскательские работы по объектам для размещения технических средств обучения и подготовки авиационного персонала на военных аэродромах. Из выделенных на эти цели денежных средств 30 млн руб., по версии следствия, были похищены, а тренажерные комплексы так и не были сданы в эксплуатацию в обещанные субподрядчиками сроки.

Пока шло расследование, в январе 2022 года Центральный райсуд Хабаровска вынес приговор Сергею Волкодаву и его брату, бывшему руководителю Главного военно-строительного управления (ГВСУ) №6 («Дальспецстрой») Юрию Волкодаву. Последний был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении договоров на закупку кабельно-проводниковой продукции для космодрома Восточный и ряда объектов Минобороны РФ на Дальнем Востоке, а Сергей — в пособничестве этому преступлению. Юрию Волкодаву было назначено 6,5 года колонии общего режима, а его брату — 4 года и 9 месяцев. Кроме того, с обоих в пользу ГВСУ №6, признанного потерпевшей стороной, была взыскана сумма ущерба — 79 млн 467 тыс. руб. В декабре 2022 года после рассмотрения апелляционных жалоб Хабаровским краевым судом братья вышли на свободу с учетом проведенного в СИЗО времени.

Тем временем 24 мая 2022 года Сергей Волкодав был допрошен по своему новому делу, после чего полицейские предъявили ему обвинение по эпизоду с контрактом с Минпромторгом. Свою причастность к преступлению он не признал. 21 марта этого года, когда бизнесмен находился уже на свободе и вернулся в Москву, следствие взяло с него подписку о невыезде, а 9 июня этого года было вынесено постановление о привлечении предпринимателя в качестве обвиняемого по трем эпизодам с ФГУП «ГУ "Инстрой"». Однако предъявить его самому господину Волкодаву не удалось — бизнесмена дома не оказалось. Его объявили в розыск. В полночь 25 августа предпринимателя задержали на улице Косыгина в Москве в собственном Nissan. Следствие добилось в суде его ареста.

Юрий Сенаторов